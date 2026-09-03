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FRANCE

PSG : Luis Enrique déclenche les premières confidences de sa recrue à 50 M€

Par Louis Chrestian - 3 Sep 2026, 23:30
PSG : Luis Enrique déclenche les premières confidences de sa recrue à 50 M€

Ferran Torres a livré ses premières impressions depuis son arrivée au PSG. L’attaquant espagnol insiste sur le rôle décisif de Luis Enrique et affiche déjà ses ambitions avec le double champion d’Europe.

Ferran Torres savoure ses premiers pas

On vous en parlait le 15 août dernier, Ferran Torres s’est officiellement engagé avec le PSG pour un transfert estimé à 50 M€. Ce jeudi, l’ancien joueur du FC Barcelone s’est présenté en zone mixte après l’entraînement au Campus afin de raconter ses premières semaines parisiennes.

Après un été marqué par la victoire au Mondial 2026 puis son transfert dans la capitale, l’Espagnol assure avoir réussi son acclimatation. « Ici, je ne veux pas prouver, je veux être heureux, profiter sur le terrain, donner mon maximum et aider l’équipe pour gagner des trophées », a-t-il expliqué dans des propos également relayés par Foot Mercato.

Luis Enrique, un père footballistique

Ferran Torres ne cache pas que Luis Enrique a pesé lourd dans sa décision. Les deux hommes se connaissent depuis leur passage commun en sélection espagnole et ont conservé une relation particulièrement forte.

« Luis Enrique me voulait au PSG, j’ai toujours dit qu’il était comme un père pour moi. C’est le meilleur coach du monde et quand il te veut, tu dois venir », a ajouté la recrue parisienne.

Une première Ligue des Champions dans le viseur

Désormais installé chez le double tenant du titre, Torres mesure rapidement les exigences de la maison parisienne. Il estime évoluer dans « la meilleure équipe d’Europe » et comprend la pression qui accompagne ce statut.

Son objectif personnel est limpide : aider le PSG à continuer de gagner tout en allant chercher la première Ligue des Champions de sa carrière. Une ambition à la hauteur de ce nouveau chapitre parisien.

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