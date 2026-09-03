OL : le transfert à 40 M€ laisse un regret à Pierre Sage

Passé tout près de retrouver Malick Fofana à Crystal Palace, Pierre Sage a réagi à la décision de l’ancien ailier de l’OL de rejoindre Sunderland. Le technicien français respecte son choix, même s’il reconnaît qu’un joueur manque à son mercato.

Fofana a finalement choisi Sunderland

On vous en parlait mercredi dans notre précédent point sur le mercato de l’OL : le dernier jour du marché a été particulièrement agité autour de Malick Fofana. Annoncé successivement dans le viseur d’Arsenal, de Sunderland et de Crystal Palace, le Diable Rouge a finalement rejoint les Black Cats pour 40 M€, bonus inclus.

Contraint de vendre pour renflouer ses caisses, l’OL a donc bouclé une opération majeure. De son côté, Pierre Sage espérait profiter de sa relation avec son ancien joueur pour l’attirer chez les Eagles.

Pierre Sage respecte sa décision

Interrogé sur cet échec, le nouvel homme fort de Palace n’a affiché aucune amertume. « Nous avons fait de notre mieux dans cette situation et je lui souhaite bonne chance. C’est un type bien et un bon joueur », a-t-il confié dans des propos relayés par Foot Mercato.

Le technicien français assure devoir « respecter sa décision », prise tard dans la soirée. Fofana ne lui a toutefois pas expliqué les raisons de son choix. « Ce n’est pas important de le savoir », a tranché Sage, qui admet qu’« il nous en a manqué un » au terme du recrutement estival de Palace.

Roger Ricort a raconté les négociations mouvementées de l’OGC Nice, notamment les nombreux refus essuyés auprès de Francfort dans le dossier Elye Wahi. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2095593506727428325

Un autre dossier délicat avec Ismaïla Sarr

Pierre Sage doit désormais remobiliser Ismaïla Sarr, resté à Crystal Palace malgré les intérêts d’Al-Hilal et de Liverpool. Toujours blessé, l’ancien Marseillais doit également digérer son transfert avorté vers les Reds.

« Nous savons qu’il a besoin de temps », reconnaît Sage. L’entraîneur compte encore sur l’ailier sénégalais, auteur selon lui d’une belle saison l’an dernier, pour repartir de l’avant sous le maillot des Eagles.