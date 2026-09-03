OL : le transfert à 40 M€ laisse un regret à Pierre Sage

Passé tout près de retrouver Malick Fofana à Crystal Palace, Pierre Sage a réagi à la décision de l’ancien ailier de l’OL de rejoindre Sunderland. Le technicien français respecte son choix, même s’il reconnaît qu’un joueur manque à son mercato.
Fofana a finalement choisi Sunderland
On vous en parlait mercredi dans notre précédent point sur le mercato de l’OL : le dernier jour du marché a été particulièrement agité autour de Malick Fofana. Annoncé successivement dans le viseur d’Arsenal, de Sunderland et de Crystal Palace, le Diable Rouge a finalement rejoint les Black Cats pour 40 M€, bonus inclus.
Contraint de vendre pour renflouer ses caisses, l’OL a donc bouclé une opération majeure. De son côté, Pierre Sage espérait profiter de sa relation avec son ancien joueur pour l’attirer chez les Eagles.
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Pierre Sage respecte sa décision
Interrogé sur cet échec, le nouvel homme fort de Palace n’a affiché aucune amertume. « Nous avons fait de notre mieux dans cette situation et je lui souhaite bonne chance. C’est un type bien et un bon joueur », a-t-il confié dans des propos relayés par Foot Mercato.
Le technicien français assure devoir « respecter sa décision », prise tard dans la soirée. Fofana ne lui a toutefois pas expliqué les raisons de son choix. « Ce n’est pas important de le savoir », a tranché Sage, qui admet qu’« il nous en a manqué un » au terme du recrutement estival de Palace.
Roger Ricort a raconté les négociations mouvementées de l’OGC Nice, notamment les nombreux refus essuyés auprès de Francfort dans le dossier Elye Wahi.
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Un autre dossier délicat avec Ismaïla Sarr
Pierre Sage doit désormais remobiliser Ismaïla Sarr, resté à Crystal Palace malgré les intérêts d’Al-Hilal et de Liverpool. Toujours blessé, l’ancien Marseillais doit également digérer son transfert avorté vers les Reds.
« Nous savons qu’il a besoin de temps », reconnaît Sage. L’entraîneur compte encore sur l’ailier sénégalais, auteur selon lui d’une belle saison l’an dernier, pour repartir de l’avant sous le maillot des Eagles.