OL Mercato : une dernière recrue va débarquer comme joker !

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le mercato a officiellement fermé ses portes, mais l’Olympique Lyonnais n’a pas terminé ses emplettes. Après le départ tardif de Malick Fofana à Sunderland, les Gones disposent désormais de la marge nécessaire pour recruter un joker. Keito Nakamura apparaît comme le grand favori, mais la piste menant à Yann Gboho reste également sur la table. Lyon va devoir trancher.

Le départ tardif de Fofana a tout bloqué

La dernière journée du mercato aura été particulièrement mouvementée du côté de l’OL. Courtisé par plusieurs formations de Premier League, dont Arsenal et Crystal Palace, Malick Fofana a finalement pris la direction de Sunderland dans le cadre d’un transfert estimé à 30 millions d’euros.

Une opération indispensable pour les finances lyonnaises, mais finalisée beaucoup trop tard pour permettre au club de recruter son remplaçant avant la fermeture du marché français. Tant que le transfert de l’ailier belge n’était pas définitivement bouclé, les dirigeants rhodaniens ne pouvaient pas engager de nouvelles dépenses.

Cette situation a directement empêché la signature de Keito Nakamura. Pourtant, tout semblait prêt pour accueillir l’international japonais.

Nakamura était déjà présent à Lyon

Le joueur du Stade de Reims avait fait le déplacement jusqu’à Lyon mardi après-midi. Keito Nakamura aurait même passé sa visite médicale avec succès avant d’attendre le feu vert définitif des dirigeants.

L’OL travaillait sur un prêt assorti d’une option d’achat, mais le contrat n’a pas pu être enregistré avant la fermeture du mercato. L’opération aurait pu s’écrouler définitivement. Pourtant, les Gones disposent encore d’une solution particulièrement intéressante : utiliser leur joker.

Le règlement français autorise en effet chaque club à recruter un joueur supplémentaire après la fermeture du marché. Une condition essentielle doit cependant être respectée : le joueur concerné doit déjà évoluer dans un club français.

Sous contrat avec le Stade de Reims, Nakamura remplit parfaitement ce critère. Son arrivée à Lyon reste donc possible malgré la clôture officielle du mercato.

Un remplacement presque idéal pour Malick Fofana

Le profil du Japonais présente de nombreuses similitudes avec celui de Malick Fofana. Capable d’évoluer sur le côté gauche, de repiquer sur son pied droit et de faire la différence par ses accélérations, Nakamura apporterait de la percussion à un secteur offensif désormais privé de son principal dynamiteur.

Sa connaissance du football français représente également un avantage important. L’ailier n’aurait pas besoin d’une longue période d’adaptation et pourrait rapidement intégrer les plans de Paulo Fonseca.

Le joueur aurait déjà donné son accord à l’OL et sa visite médicale aurait été effectuée. Il ne resterait donc plus qu’à trouver un terrain d’entente définitif avec Reims pour officialiser l’opération.

Tous les voyants semblent au vert, mais un dernier élément pourrait encore bouleverser le dossier.

Yann Gboho, l’autre possibilité étudiée par Lyon

L’OL réfléchirait également au profil de Yann Gboho. Le joueur de Toulouse présente lui aussi l’avantage d’évoluer en France et peut donc être recruté sous le statut de joker.

Sa polyvalence, sa qualité technique et sa capacité à évoluer à plusieurs postes offensifs plaisent aux dirigeants lyonnais. Gboho pourrait offrir davantage de solutions dans l’axe, tandis que Nakamura semble correspondre plus directement au rôle laissé vacant par Fofana.

Mais Lyon ne pourra pas accueillir les deux joueurs sous ce dispositif. Chaque club ne dispose que d’un seul joker. Si l’OL décide de miser sur Nakamura, la porte se refermera automatiquement pour Gboho. Et inversement.

Le choix doit donc être soigneusement étudié.

Nakamura possède une longueur d’avance

À ce stade, Keito Nakamura semble néanmoins tenir la corde. Sa présence à Lyon, sa visite médicale déjà passée et son accord pour rejoindre les Gones témoignent de l’avancée du dossier.

L’international japonais était la priorité identifiée pour remplacer Malick Fofana. Le retard pris dans la vente du Belge a seulement empêché l’OL de boucler l’opération dans les délais classiques. Le joker offrirait désormais aux dirigeants une seconde chance inespérée.

Sauf nouveau coup de théâtre, Lyon devrait donc rapidement revenir à la charge auprès du Stade de Reims pour finaliser son arrivée sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Le mercato lyonnais n’est finalement pas terminé

Après une dernière journée complètement folle, l’OL peut encore réserver une ultime surprise à ses supporters. Le départ de Malick Fofana a libéré une place dans l’effectif et apporté de nouvelles liquidités, mais il oblige désormais les Gones à trouver rapidement son successeur.

Keito Nakamura apparaît comme le choix le plus logique et le dossier le plus avancé. Yann Gboho reste toutefois une alternative crédible en cas de désaccord avec Reims.

Le mercato est fermé, mais Lyon possède encore une cartouche. Une seule. Les dirigeants rhodaniens n’ont désormais plus le droit de se tromper.