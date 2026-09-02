ASSE : Kilmer Sport a laissé filer le remplaçant parfait de Lucas Stassin !

Parti au FC Lorient sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Ibrahima Baldé avait tout du renfort idéal pour l’ASSE. Auteur de cinq buts en quatre rencontres avec Rodez, l’attaquant de 23 ans connaît parfaitement la Ligue 2 et avait déjà martyrisé la défense stéphanoise. De quoi alimenter de sérieux regrets après le départ de Lucas Stassin.

Ibrahima Baldé rejoint Lorient sur le gong

Le FC Lorient a profité des dernières heures du mercato pour réaliser un joli coup. Les Merlus ont officiellement annoncé l’arrivée d’Ibrahima Baldé en provenance de Rodez.

L’attaquant français rejoint le groupe d’Alexandre Dujeux sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat. Une formule relativement accessible qui aurait parfaitement pu correspondre à la politique menée par Kilmer Sports Ventures du côté de Saint-Étienne.

À 23 ans, Baldé ne représente plus seulement un pari sur l’avenir. Il possède déjà une solide expérience de la Ligue 2 et avait commencé la nouvelle saison de manière exceptionnelle avec Rodez : cinq buts inscrits en seulement quatre rencontres.

Des statistiques qui auraient dû attirer l’attention de nombreux clubs, et notamment celle de l’ASSE.

Un véritable poison pour les Verts

Les supporters stéphanois connaissent déjà très bien Ibrahima Baldé. La saison dernière, l’attaquant avait inscrit un doublé contre l’ASSE et posé d’énormes problèmes à la défense des Verts.

Sa mobilité, sa puissance et sa faculté à attaquer la profondeur avaient particulièrement marqué les esprits. Durant cette rencontre, Baldé avait constamment pesé sur l’arrière-garde stéphanoise, confirmant qu’il possédait les qualités nécessaires pour faire la différence dans ce championnat.

Son profil semblait donc parfaitement adapté aux besoins actuels de l’équipe de Ian Cathro : un avant-centre dynamique, capable de presser, de multiplier les appels et surtout de marquer immédiatement en Ligue 2.

Contrairement à une recrue étrangère qui aurait eu besoin de plusieurs semaines pour s’adapter, Baldé connaissait déjà le championnat, ses exigences physiques et la majorité des adversaires.

Le départ de Stassin laisse un vide immense

Cette occasion manquée apparaît encore plus frustrante après le départ de Lucas Stassin au Séville FC. Même si l’ASSE a sécurisé ses intérêts grâce à un prêt payant, une option d’achat très élevée et une prolongation de contrat, le meilleur attaquant stéphanois n’est plus à la disposition de Ian Cathro.

Son départ laisse forcément un vide dans le secteur offensif. Les Verts perdent un buteur capable de convertir peu d’occasions et de faire basculer une rencontre grâce à ses qualités individuelles.

Dans ces conditions, l’arrivée d’un nouvel avant-centre semblait indispensable. Ibrahima Baldé cochait de nombreuses cases : il est encore jeune, possède une marge de progression importante et restait sur un début de saison extrêmement prolifique.

Le voir rejoindre Lorient sous la forme d’un simple prêt avec option d’achat peut donc laisser un goût amer dans le Forez.

Une occasion réellement manquée par Kilmer Sport ?

Rien ne permet d’affirmer que l’ASSE avait directement entamé des négociations avec Rodez ou que Baldé figurait officiellement sur la liste de Kilmer Sport. Mais sur le papier, le rapprochement semble évident.

Le recrutement stéphanois vise régulièrement des joueurs jeunes, valorisables et capables de s’inscrire dans un projet à moyen terme. À 23 ans, l’ancien joueur du RC Lens correspondait parfaitement à cette stratégie.

Surtout, Saint-Étienne pouvait lui proposer un rôle majeur dans une équipe dont l’objectif assumé reste la montée en Ligue 1. Lorient est peut-être parvenu à se montrer plus rapide ou plus convaincant dans les dernières heures du marché.

Quelles que soient les raisons, les Verts voient un concurrent récupérer l’un des attaquants les plus en forme de Ligue 2.

Des regrets en cas de panne offensive

L’ASSE possède encore des solutions devant, mais aucune ne semble offrir exactement les mêmes garanties que Lucas Stassin. Ian Cathro devra désormais trouver une nouvelle formule offensive et espérer que ses attaquants prendront rapidement le relais.

De son côté, Ibrahima Baldé aura l’occasion de confirmer son excellent début de saison sous les couleurs lorientaises. S’il continue à empiler les buts, les regrets risquent de devenir encore plus importants à Saint-Étienne.

Kilmer Sport n’a peut-être jamais réellement travaillé sur son recrutement. Mais avec le départ de Stassin, son expérience de la Ligue 2 et ses cinq buts en quatre matchs, Baldé ressemblait bel et bien au remplaçant idéal. Et c’est désormais Lorient qui pourrait en profiter.