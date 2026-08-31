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FRANCE

Dijon – ASSE : la réaction de Ian Cathro après la victoire des Verts

Par Fabien Chorlet - 31 Août 2026, 23:12
Ian Cathro, l'entraîneur de l'ASSE

Ian Cathro s’est arrêté au micro de beIN Sports après le succès de l’ASSE sur la pelouse de Dijon (2-3).

En match de clôture de la quatrième journée de Ligue 2, l’AS Saint-Étienne a renversé ce lundi soir Dijon (2-3), signant sa quatrième victoire en autant de matchs. Quelques minutes après la rencontre, Ian Cathro s’est exprimé au micro de beIN Sports. L’entraîneur des Verts a livré son analyse du match, reconnaissant que son équipe n’avait pas réalisé sa meilleure prestation, tout en se félicitant de sa capacité à aller chercher une nouvelle victoire.

« On a fait le boulot »

« Le match n’a pas été facile. On n’a pas fait le meilleur match, mais on a arrivé à avancer. Il faut qu’on trouve plus de fluidité et qu’on contrôle mieux les espaces, notamment en attaque. Mais on a fait le boulot au bout du compte. C’est un enseignement très important pour notre équipe. (…) Ce n’était pas notre meilleure prestation, mais en tant que groupe… on a gagné, on avance ! (…) Le football, ce n’est pas toujours facile. Les joueurs peuvent passer à autre chose et se dire qu’ils sont un groupe plus fort qu’avant », a confié le technicien écossais.

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