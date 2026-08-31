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FRANCE

FC Barcelone – Vallecano : nouveau festival du Barça, Yamal régale !

Par Fabien Chorlet - 31 Août 2026, 23:30
La joie de Lamine Yamal lors de Barça - Vallecano

Devant son public, le Barça a battu ce lundi soir le Rayo Vallecano (5-2), pour le compte de la troisième journée de Liga.

Tout comme le Real Madrid, large vainqueur ce week-end de Malaga (4-0), le FC Barcelone poursuit son sans-faute en ce début de saison. Opposés ce lundi soir au Rayo Vallecano, en match de clôture de la troisième journée de Liga, les Blaugrana se sont largement imposés (5-2).

Raphinha et Yamal ont doublé

Après avoir dominé Elche (5-0), puis l’Athletic Bilbao (2-0), les hommes d’Hansi Flick ont signé un nouveau festival offensif, portés notamment par des doublés de Raphinha (19e, 71e) et Lamine Yamal (21e, 90e). La star espagnol nous a notamment offert un but exceptionnel, auteur de la deuxième réalisation barcelonaise d’une frappe surpuissante et parfaitement placée en pleine lucarne, flashée à 116 km/h.

Mais les Catalans se sont souvent montrés fébriles défensivement tout au long de la rencontre, encaissant notamment un doublé de Sergio Camello (12e, 59e). Avec cette nouvelle victoire, le Barça reste en tête du classement, à égalité de points avec les Merengue.

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