Real Madrid, FC Barcelone : Manchester United prépare une double offensive à 80 M€ !

Après avoir déjà dépensé 173 M€ cet été, Manchester United n’aurait pas terminé son marché. Les Red Devils préparent deux nouvelles offres en Espagne, avec Eduardo Camavinga et Alejandro Baldé dans le viseur.

Une offre de 50 M€ pour Camavinga

Manchester United a profondément remanié son entrejeu après le départ de Casemiro. Malgré les arrivées de Youri Tielemans, Andrey Santos et Carlos Baleba, le club anglais souhaite encore attirer Eduardo Camavinga, selon les informations relayées par Foot Mercato.

Une proposition estimée à 50 M€ pourrait être transmise au Real Madrid dans la dernière ligne droite du mercato. Âgé de 23 ans et sous contrat jusqu’en 2029, l’international français a perdu du crédit la saison passée et vient encore de vivre une période délicate à Madrid.

Le temps de jeu du Français sera décisif

La direction mancunienne entend surveiller les choix de José Mourinho avant de passer à l’action. Camavinga n’a disputé qu’une entrée en jeu face à l’Espanyol, même si la presse espagnole l’annonce titulaire contre la Real Sociedad ce mercredi soir. Son utilisation en ce début de Liga pourrait donc peser lourd dans le dossier.

Manchester United suit l’ancien Rennais depuis longtemps. Les Red Devils espèrent désormais profiter de sa situation sportive pour convaincre le Real Madrid d’ouvrir la porte avant la fermeture du marché.

Baldé également ciblé à Barcelone

MU serait aussi disposé à offrir 30 M€ pour Alejandro Baldé. Non retenu pour la première journée de Liga, le latéral gauche de 22 ans entretiendrait des rapports particulièrement tendus avec Hansi Flick. Sous contrat jusqu’en 2028, il envisagerait désormais un départ du FC Barcelone, où sa situation suscite déjà des interrogations.

Hector Fort est sur le point de rejoindre la Real Sociedad. L’opération serait en phase finale autour d’un transfert à 8 M€. — @FabrizioRomano https://twitter.com/FabrizioRomano/status/2092615902936068485

Un mercato toujours agité au Barça

Le possible mouvement de Baldé s’inscrit dans une fin de mercato animée en Catalogne, alors qu’Hector Fort se rapproche lui aussi de la Real Sociedad. Si les deux offres annoncées se confirment, Manchester United pourrait porter ses dépenses estivales à 253 M€. Encore faudra-t-il convaincre le Real Madrid et le Barça de céder deux joueurs toujours engagés sur le long terme.