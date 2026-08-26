Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

En plus des atermoiements du FC Barcelone autour du futur avant-centre, Hansi Flick doit composer avec un casset-tête au niveau de ses gardiens.

Le chantier du FC Barcelone ne concerne pas uniquement le poste d’avant-centre. Hansi Flick doit également gérer une situation particulière dans les buts, avec l’arrivée de Dominik Livakovic qui bouleverse les plans initiaux du club catalan.

Livakovic va finalement rester au FC Barcelone

Le FC Barcelone avait conclu un accord avec Fenerbahçe pour recruter le gardien croate. L’opération devait initialement servir à préparer l’avenir. Livakovic devait être prêté cette saison avant de rejoindre véritablement le groupe barcelonais à partir de l’été 2027, lorsque le contrat de Wojciech Szczęsny arrivera à son terme. Mais le scénario a finalement changé. Selon la Cadena SER, le Barça a décidé d’intégrer immédiatement le portier de 31 ans à son effectif.

Le club a officialisé son arrivée pour deux millions d’euros, auxquels pourront s’ajouter des bonus, avec un contrat de quatre saisons. L’arrivée de Livakovic ne remettrait pas en cause la hiérarchie au sommet. Joan Garcia reste attendu comme le titulaire du FC Barcelone. Le gardien espagnol, arrivé de l’Espanyol, représente le choix du club pour l’avenir et doit continuer à occuper la première place dans les buts. Livakovic aurait donc vocation à être son principal concurrent et sa doublure. Un changement de plan intéressant pour Hansi Flick, qui récupère immédiatement un gardien expérimenté.

Szczęsny relégué au troisième rang ?

C’est la principale conséquence de ce retournement : Wojciech Szczęsny pourrait désormais passer troisième gardien dans les convocations de Hansi Flick. Une situation forcément surprenante pour le Polonais, qui devait initialement rester la doublure de Joan Garcia jusqu’à la fin de son contrat. Le Barça fait donc le choix de préparer plus tôt que prévu la succession de Szczęsny.

Sur le plan financier, le Barça réalise également une opération relativement intéressante. Le transfert de Livakovic est annoncé à deux millions d’euros, auxquels pourront s’ajouter des bonus. Le montant total potentiel atteint ainsi quatre millions d’euros selon les informations disponibles. Le club catalan mise donc sur un gardien international expérimenté pour renforcer immédiatement sa concurrence interne, tout en anticipant déjà l’après-Szczęsny.

Un nouveau casse-tête pour Flick

Hansi Flick devra désormais gérer une hiérarchie particulièrement dense. Joan Garcia devrait rester le numéro 1, Livakovic devient une alternative expérimentée et Szczęsny se retrouve potentiellement relégué derrière les deux autres.

Le choix est d’autant plus intéressant que Livakovic arrive avec une solide expérience internationale et une connaissance du très haut niveau. Le Barça a donc changé son plan en quelques jours. Et cette fois, Dominik Livakovic ne semble plus destiné à patienter une saison avant de s’installer en Catalogne.