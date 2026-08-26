Pronostic FC Barcelone – Athletic Bilbao : le Barça va-t-il encore dérouler ?

Voici l’analyse complète du match en retard de la première journée de Liga entre le FC Barcelone et l’Athletic Bilbao, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Le FC Barcelone reçoit ce jeudi (21h) l’Athletic Bilbao, à l’occasion d’un match en retard de la première journée de Liga. Après avoir frappé fort sur la pelouse d’Elche (0-5) pour son premier match de la saison, les Blaugrana tenteront d’enchaîner avec un deuxième succès consécutif et de confirmer leur excellente entrée en matière.

Liga – FC Barcelone – Athletic Bilbao

Jeudi 27 août 2026 · 21h · Camp Nou

FC Barcelone : confirmer une entrée en matière impressionnante

Difficile d’imaginer meilleur départ pour le FC Barcelone. Pour leur première sortie de la saison en Liga, les hommes d’Hansi Flick n’ont fait qu’une bouchée d’Elche en s’imposant 5-0 à l’extérieur. Une démonstration qui a immédiatement rappelé la force de frappe offensive d’une équipe double tenante du titre et qui vise désormais un troisième sacre consécutif en championnat.

Les recrues estivales se sont immédiatement illustrées. Arrivé du Borussia Dortmund, Karim Adeyemi a trouvé le chemin des filets, tandis qu’Anthony Gordon, recruté à Newcastle, a délivré deux passes décisives en sortie de banc. Raphinha et Fermín López ont également signé un doublé chacun. De quoi confirmer que les départs de Robert Lewandowski et Ferran Torres n’ont, pour le moment, pas entamé le potentiel offensif des Blaugrana.

Hansi Flick devra tout de même composer avec plusieurs absences. Frenkie de Jong et Roony Bardghji sont forfaits, tandis que Gavi, touché au genou contre Elche, reste incertain selon les dernières informations disponibles. La bonne nouvelle pourrait venir de Rodri : la recrue estivale a repris l’entraînement collectif et pourrait effectuer ses premiers pas sous le maillot barcelonais face à l’Athletic.

Pour sa première de la saison au Camp Nou, le Barça possède en tout cas une occasion idéale d’enchaîner. Les Catalans avaient remporté leurs 19 matchs de Liga à domicile la saison dernière et restent donc sur une série impressionnante devant leur public. Une nouvelle victoire leur permettrait de poursuivre leur sans-faute et de confirmer immédiatement leur statut de grand favori pour le titre.

Athletic Bilbao : déjà une réaction attendue

L’Athletic Bilbao se présente à Barcelone dans un contexte nettement moins favorable. Après une saison dernière décevante conclue à la 13e place, le club basque a changé d’entraîneur cet été. Edin Terzic a succédé à Ernesto Valverde avec l’objectif de ramener les Lions dans la première partie du classement et, à terme, dans la course aux places européennes.

Mais les débuts du technicien allemand ont été compliqués. Pour sa première journée de Liga, l’Athletic s’est incliné 3-1 à San Mamés face au FC Séville. Les Basques ont pourtant eu beaucoup le ballon et se sont procuré des situations, mais leurs erreurs défensives leur ont coûté cher. Se déplacer au Camp Nou quelques jours plus tard ne constitue évidemment pas le scénario idéal pour se relancer.

D’autant que Terzic devra faire avec plusieurs absents dans le secteur défensif. Dani Vivian et Unai Egiluz sont forfaits, tandis que Yuri Berchiche sera suspendu après son expulsion contre Séville. Maroan Sannadi est également incertain. Ces absences pourraient peser lourd face à une attaque barcelonaise qui vient d’inscrire cinq buts pour sa première sortie.

L’Athletic conserve néanmoins suffisamment de qualités offensives pour poser des problèmes au Barça. Iñaki Williams, Oihan Sancet ou encore Gorka Guruzeta offrent plusieurs solutions aux Basques. Pour espérer créer la surprise, ils devront surtout se montrer beaucoup plus solides que face à Séville et parvenir à exploiter les quelques espaces que peut laisser le Barça lorsqu’il se projette massivement vers l’avant.

Les confrontations récentes

Les dernières confrontations entre les deux formations tournent très largement à l’avantage du FC Barcelone. Les Blaugrana restent sur six victoires consécutives face à l’Athletic Bilbao. La saison dernière, ils avaient notamment remporté les deux rencontres de Liga, 4-0 au Camp Nou puis 1-0 à San Mamés, avant d’écraser les Basques 5-0 en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne.

La domination barcelonaise est encore plus impressionnante lorsque l’on se concentre sur les rencontres disputées en Catalogne. L’Athletic n’a plus gagné au Camp Nou depuis 2001 et reste sur 24 déplacements sans victoire dans l’enceinte barcelonaise, avec 21 défaites et seulement trois matchs nuls sur cette période.

Les cinq dernières confrontations au Camp Nou sont également révélatrices :

FC Barcelone 5-0 Athletic Bilbao (Supercoupe, janvier 2026)

(Supercoupe, janvier 2026) FC Barcelone 4-0 Athletic Bilbao (Liga, novembre 2025)

(Liga, novembre 2025) FC Barcelone 2-1 Athletic Bilbao (Liga, août 2024)

(Liga, août 2024) FC Barcelone 1-0 Athletic Bilbao (Liga, octobre 2023)

(Liga, octobre 2023) FC Barcelone 4-0 Athletic Bilbao (Liga, octobre 2022)

Le bilan est donc particulièrement lourd pour les Basques, qui devront mettre fin à une très longue série pour espérer repartir de Catalogne avec les trois points.

Les compos probables

La compo probable du FC Barcelone : J. García – Koundé, E. García, Martín, Cancelo – Bernal, Pedri – Yamal, López, Raphinha – Adeyemi.

Absents : De Jong, Bardghji (blessés)

Incertains : Baldé, Casado, Fort (choix), Biwisu (non-qualifié), Rodri (reprise).

La compo probable de l’Athletic Bilbao : Simón – Areso, Laporte, Paredes, Boiro – Gerenabarrena, Canales – I. Williams, Sancet, N. Williams – Guruzeta.

Absents : Gorosabel, Vivian, Egiluz (blessés), Berchiche (suspendu).

Incertains : Prados, Vencedor, Serrano (choix).

Les joueurs à suivre

Raphinha (FC Barcelone) : Le Brésilien n’a pas perdu de temps pour lancer sa saison. Désormais capitaine du Barça, il a inscrit un doublé lors du carton face à Elche et reste l’une des principales armes offensives d’Hansi Flick. Sa capacité à attaquer les espaces, à combiner avec ses partenaires et à se montrer décisif dans la surface pourrait encore faire très mal à une défense basque diminuée. Il fait logiquement partie des principaux candidats pour trouver le chemin des filets jeudi soir.

Oihan Sancet (Athletic Bilbao) : Le milieu offensif espagnol sera l’un des joueurs sur lesquels l’Athletic devra s’appuyer pour espérer bousculer le Barça. Capable de se projeter, de jouer entre les lignes et d’apporter du danger dans les derniers mètres, Sancet pourrait profiter des espaces laissés par les Catalans en transition. Sa capacité à alimenter les attaquants et à se montrer lui-même dangereux devant le but sera essentielle si les Basques veulent exister offensivement.

Les tendances de cotes : le Barça très largement favori

Résultat Meilleure cote Probabilité indicative Tendance Victoire FC Barcelone 1,31 ≈ 76 % Très large favori Match nul 6,00 ≈ 17 % Peu probable Victoire Athletic Bilbao 9,00 ≈ 11 % Gros outsider

Le marché affiche un déséquilibre très net. RueDesJoueurs propose actuellement une meilleure cote de 1,31 pour une victoire du FC Barcelone, contre 6,00 pour le match nul et 9,00 pour un succès de l’Athletic Bilbao.

Difficile de contester ce statut de favori. Le Barça vient de s’imposer 5-0 à Elche, avait remporté tous ses matchs de championnat à domicile la saison dernière et reste sur six victoires consécutives contre l’Athletic. À l’inverse, les Basques viennent d’encaisser trois buts à domicile contre Séville et devront se présenter au Camp Nou avec plusieurs absences défensives importantes.

Nos pronostics pour FC Barcelone – Athletic Bilbao

FC Barcelone gagne avec au moins deux buts d’écart : La simple victoire du Barça est proposée à une cote assez faible et il peut donc être intéressant d’aller chercher un handicap. Les Catalans viennent de passer cinq buts à Elche et avaient déjà largement dominé l’Athletic lors de ses deux dernières visites au Camp Nou. Avec une défense basque diminuée, l’écart pourrait de nouveau se creuser si les hommes de Flick marquent rapidement.

Plus de 3,5 buts dans le match : Le potentiel offensif du Barça incite à envisager une rencontre prolifique. Les Blaugrana ont inscrit cinq buts pour leur première journée tandis que l’Athletic en a encaissé trois contre Séville. Les Basques disposent néanmoins de suffisamment de talent devant pour participer eux aussi au spectacle. Un scénario avec quatre buts ou davantage paraît donc envisageable.

Lamine Yamal buteur : Positionné très haut dans le dispositif barcelonais, l’international espagnol devrait disposer de nombreuses situations face à une arrière-garde privée notamment de Vivian et Berchiche. Il n’a pas marqué lors du 5-0 contre Elche, contrairement à Raphinha, Fermín López et Adeyemi, et pourrait profiter de cette première au Camp Nou pour ouvrir son compteur en championnat. Sa cote buteur se situe autour de 2,15 sur le marché consulté.

Score possible

4-1 pour le FC Barcelone : Tous les voyants semblent au vert pour les Blaugrana. Leur attaque a immédiatement trouvé son rythme à Elche et l’Athletic arrive au Camp Nou après avoir montré de grosses fragilités défensives contre Séville. Les Basques ont suffisamment de qualités pour profiter d’une transition et trouver le chemin des filets, mais contenir Raphinha, Lamine Yamal, Adeyemi et les nombreuses projections catalanes pendant 90 minutes paraît autrement plus compliqué. Le Barça pourrait donc signer une nouvelle victoire spectaculaire et confirmer son départ canon.