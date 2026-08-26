OM Mercato : coups de théâtre pour Balerdi, Gouiri et Timber !

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

À quelques heures de la fermeture du mercato estival, Leonardo Balerdi, Amine Gouiri et Quinten Timber se retrouvent au cœur des dernières tractations de l’OM.

Le mercato de l’OM entre dans sa dernière ligne droite. Alors que les dirigeants phocéens doivent encore trouver des solutions pour équilibrer leur effectif et leurs finances, plusieurs dossiers chauds agitent les dernières heures du marché. Leonardo Balerdi, Amine Gouiri et Quinten Timber sont notamment concernés.

Balerdi veut partir, mais pas n’importe où

Leonardo Balerdi a fait son retour à l’entraînement après son absence lors de la victoire de l’OM contre Strasbourg (4-0) mais son avenir reste particulièrement incertain. Selon le journaliste Nordine Ali Said, le défenseur argentin prendrait son temps pour trouver une destination à la hauteur de ses ambitions. Balerdi privilégierait notamment un top club italien ou espagnol. L’international argentin ne souhaiterait en revanche pas retourner en Allemagne, considérant qu’un tel choix ne représenterait pas une progression dans sa carrière.

Le défenseur serait également marqué par les sifflets entendus à son encontre. Estimant être arrivé au bout d’un cycle à Marseille, Balerdi souhaiterait donc changer d’air mais veut pas partir à n’importe quel prix ni rejoindre n’importe quelle formation. En Italie, un club du standing de la Roma pourrait notamment lui convenir.

De son côté, l’OM aurait considérablement revu ses exigences. Alors que les dirigeants marseillais espéraient récupérer 40 millions d’euros en début de mercato, ils seraient désormais prêts à envisager un départ autour de 20 millions d’euros. Reste encore à trouver un prétendant suffisamment intéressé pour passer à l’action.

Gouiri intéresse Naples et Tottenham

Amine Gouiri fait lui aussi partie des joueurs dont l’avenir peut encore évoluer dans les dernières heures du mercato. Le Corriere dello Sport affirme que Naples pense à l’attaquant algérien pour renforcer son secteur offensif mais le club italien n’est pas le seul à suivre le dossier.

Tottenham, désormais entraîné par Roberto De Zerbi, serait également intéressé par Gouiri. Une concurrence qui pourrait potentiellement faire grimper les enchères. Mais selon La Provence, la tendance actuelle est plutôt à une conservation du joueur par l’OM. Sauf offre particulièrement importante de dernière minute, Amine Gouiri devrait donc rester à Marseille.

Timber, le départ qui se précise

Le dossier Quinten Timber semble en revanche beaucoup plus avancé. Selon La Minute OM, le milieu de terrain néerlandais aurait repoussé l’intérêt du FC Porto. Sa préférence irait clairement vers la Premier League. Et un club anglais semble particulièrement intéressé : Crystal Palace. Les discussions autour de l’ancien joueur de Feyenoord seraient suffisamment avancées pour que son départ soit désormais quasiment acté.

Le transfert de Timber pourrait représenter une bouffée d’air importante pour Marseille. Alors que le club doit encore composer avec une masse salariale élevée et plusieurs dossiers bloqués, une vente du milieu néerlandais permettrait de récupérer des liquidités. Cela pourrait également offrir davantage de marge de manœuvre aux dirigeants pour les dernières opérations du mercato. La situation de Balerdi et Gouiri pourrait donc dépendre en partie de l’évolution des finances du club dans les prochaines heures. Les prochaines heures pourraient donc être décisives pour l’effectif de Bruno Genesio.