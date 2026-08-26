La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Dans les plans du Stade Rennais mais aussi du LOSC au mercato, Martin Terrier a fat un geste qui n’est pas passé inaperçu auprès des supporters.

Le dossier Martin Terrier continue de faire parler. Alors que le Stade Rennais souhaite toujours récupérer son ancien attaquant et que le LOSC s’est également positionné, le joueur du Bayer Leverkusen a publié un contenu qui intrigue particulièrement les supporters bretons.

Terrier repartage une publication remarquée

Martin Terrier a en effet repartagé une publication consacrée aux meilleures performances de plusieurs duos en match. Un détail a rapidement retenu l’attention : l’attaquant français y apparaît aux côtés de Lovro Majer. Une association qui rappelle forcément de très bons souvenirs aux supporters du Stade Rennais. Mais elle concerne également directement l’ASSE.

Le 5 décembre 2021, Martin Terrier et Lovro Majer avaient effectivement participé au large succès du Stade Rennais contre Saint-Étienne. Les Bretons s’étaient imposés 5-0 face aux Verts, avec un duo Terrier-Majer particulièrement inspiré. Le souvenir de cette rencontre reste donc associé à l’une des prestations marquantes de l’attaquant français sous le maillot rennais. Le fait que Terrier ait aujourd’hui choisi de repartager une publication mettant en avant ce duo n’a évidemment pas échappé aux supporters.

Un message pour son avenir ?

Difficile toutefois d’y voir une véritable confirmation. Le contenu repartagé proviendrait d’un compte consacré au Bayer Leverkusen et pourrait donc simplement mettre en avant une ancienne performance du joueur. Mais dans le contexte actuel, le timing suffit à alimenter les spéculations. Terrier est toujours annoncé dans les petits papiers du Stade Rennais, qui aimerait le récupérer sous la forme d’un prêt. Le LOSC est également venu se mêler au dossier ces derniers jours. De quoi forcément donner une autre dimension à ce simple repartage.

Chez les supporters du Stade Rennais, certains veulent évidemment y voir un signe. Le souvenir du duo avec Majer reste très apprécié en Bretagne et un retour de Terrier au Roazhon Park serait forcément accueilli avec enthousiasme. Après plusieurs saisons perturbées notamment par les blessures au Bayer Leverkusen, l’attaquant pourrait chercher un nouveau souffle. Rennes pourrait justement lui offrir un environnement qu’il connaît parfaitement. Mais Lille semble également vouloir profiter de la situation. Pour l’instant, le geste de Martin Terrier ne permet donc pas de tirer de conclusion définitive sur son avenir. Les supporters rennais ont déjà choisi leur interprétation.