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FRANCE

PSG : Une lourde punition se dessine après l’épisode de Rennes

Par Louis Chrestian - 26 Août 2026, 05:43
PSG : Une lourde punition se dessine après l’épisode de Rennes

Officiellement mis au repos jusqu’à lundi prochain, Ousmane Dembélé manquera la rencontre face au LOSC. Une décision qui intrigue Daniel Riolo, persuadé que le PSG sanctionne lourdement son attaquant.

Dembélé forfait contre Lille

Le feuilleton Ousmane Dembélé connaît un nouveau rebondissement. Le PSG a annoncé que l’international français était mis au repos jusqu’à lundi prochain. Il ne participera donc pas au prochain match face à Lille.

On vous en parlait après le déplacement à Rennes : Luis Enrique avait secoué Dembélé ainsi qu’une autre star de son effectif. Cette absence prolongée vient désormais épaissir le dossier.

Riolo évoque une « lourde punition »

Le PSG justifie cette décision par un besoin de repos. Une version qui ne convainc pas Daniel Riolo. Sur RMC, l’éditorialiste s’interroge ouvertement sur la nature de la mesure prise par le club de la capitale, comme le relaie également Foot Mercato.

« On parle d’une semaine de repos ou on peut dire les choses clairement en disant que c’est une lourde punition ? », a-t-il lancé. Riolo souligne notamment que le joueur avait suivi une préparation particulière et qu’il était prêt à jouer.

L’hypothèse d’un départ n’est pas écartée

Daniel Riolo va même plus loin, sans toutefois présenter son analyse comme une certitude. « S’il faut spéculer, je n’écarte pas un départ. Je ne tomberais pas de ma chaise », a-t-il confié.

À ce stade, le PSG n’a communiqué que sur une mise au repos. Mais après les tensions apparues à Rennes, le forfait de Dembélé contre Lille nourrit forcément les interrogations autour de sa situation dans la capitale.

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