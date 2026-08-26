FC Nantes : l’ancien Canari fait grimper les enchères à 13 M€ !

Deux ans et demi après son départ du FC Nantes, Jaouen Hadjam va découvrir la Premier League. Le latéral gauche algérien s’est engagé avec Brighton, qui a déboursé une somme conséquente pour le recruter.

Brighton mise 13 M€ sur Hadjam

Jaouen Hadjam franchit un nouveau cap dans sa carrière. Brighton a officialisé ce mardi l’arrivée du défenseur de 23 ans en provenance des Young Boys de Berne. Selon les informations de L’Équipe, le transfert est estimé à 13 M€, dont 2 M€ de bonus.

L’international algérien a signé un contrat courant jusqu’en juin 2031 avec les Seagulls. Il va ainsi découvrir la Premier League après deux saisons et demie passées en Suisse.

Un passage mitigé à la maison Jaune et Verte

Formé au Paris FC, Hadjam avait rejoint le FC Nantes en janvier 2023. Malgré de belles promesses, le latéral gauche n’était jamais parvenu à s’imposer pleinement chez les Canaris, avec lesquels il a disputé 23 rencontres.

Son départ aux Young Boys, en janvier 2024, lui avait permis de relancer sa carrière. À l’époque, le club suisse avait déjà manifesté son intérêt avec une première offensive pour le défenseur algérien.

FC Nantes. Une offre de 3 millions d’euros venue de Suisse pour un offensif. — @dphelippeau https://twitter.com/dphelippeau/status/2091617797118042519

Une nouvelle dimension après le Mondial

Hadjam arrive en Angleterre avec un statut renforcé sur la scène internationale. Le défenseur compte désormais 21 sélections avec l’Algérie et a disputé trois rencontres lors de la Coupe du monde 2026.

Sa signature à Brighton confirme le chemin parcouru depuis son départ de Nantes. À 23 ans, l’ancien Canari va désormais tenter de franchir une nouvelle étape dans l’un des championnats les plus exigeants d’Europe.