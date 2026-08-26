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FRANCE

FC Nantes : l’ancien Canari fait grimper les enchères à 13 M€ !

Par Louis Chrestian - 26 Août 2026, 05:23
FC Nantes : l’ancien Canari fait grimper les enchères à 13 M€ !

Deux ans et demi après son départ du FC Nantes, Jaouen Hadjam va découvrir la Premier League. Le latéral gauche algérien s’est engagé avec Brighton, qui a déboursé une somme conséquente pour le recruter.

Brighton mise 13 M€ sur Hadjam

Jaouen Hadjam franchit un nouveau cap dans sa carrière. Brighton a officialisé ce mardi l’arrivée du défenseur de 23 ans en provenance des Young Boys de Berne. Selon les informations de L’Équipe, le transfert est estimé à 13 M€, dont 2 M€ de bonus.

L’international algérien a signé un contrat courant jusqu’en juin 2031 avec les Seagulls. Il va ainsi découvrir la Premier League après deux saisons et demie passées en Suisse.

Un passage mitigé à la maison Jaune et Verte

Formé au Paris FC, Hadjam avait rejoint le FC Nantes en janvier 2023. Malgré de belles promesses, le latéral gauche n’était jamais parvenu à s’imposer pleinement chez les Canaris, avec lesquels il a disputé 23 rencontres.

Son départ aux Young Boys, en janvier 2024, lui avait permis de relancer sa carrière. À l’époque, le club suisse avait déjà manifesté son intérêt avec une première offensive pour le défenseur algérien.

Une nouvelle dimension après le Mondial

Hadjam arrive en Angleterre avec un statut renforcé sur la scène internationale. Le défenseur compte désormais 21 sélections avec l’Algérie et a disputé trois rencontres lors de la Coupe du monde 2026.

Sa signature à Brighton confirme le chemin parcouru depuis son départ de Nantes. À 23 ans, l’ancien Canari va désormais tenter de franchir une nouvelle étape dans l’un des championnats les plus exigeants d’Europe.

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