FC Nantes : Grégory Poirier est arrivé à la Jonelière avec une première décision forte !

Grégory Poirier est officiellement arrivé à la Jonelière ce matin pour prendre ses fonctions de nouvel entraîneur du FC Nantes.

Après l’éviction de Michel Der Zakarian, le technicien de 43 ans va désormais pouvoir diriger son premier entraînement avec les Canaris. Selon Ouest-France, la séance est programmée à 16h ce mardi.

Poirier va donc rapidement entrer dans le vif du sujet avec un groupe nantais en pleine reconstruction. Le FC Nantes reste sur un début de saison très compliqué et le nouvel entraîneur aura pour mission de relancer rapidement une équipe en manque de confiance.

L’entraînement du FC Nantes décalé à 16h

L’ancien coach du Red Star arrive également avec son propre staff, composé notamment d’Ibrahim Rachidi, Laurent Combarel et Gilles Marambaud. Robin Freneau, Faouzi Amzal et Romain Faure, déjà présents au club, vont eux rester en place.

Le premier rendez-vous de Poirier à la Jonelière sera donc particulièrement observé. Après une période agitée autour de Der Zakarian, les supporters nantais attendent désormais des premiers signes de changement.