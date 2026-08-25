Toujours dans le viseur du Stade Rennais, après avoir été cité à l’OM, Martin Terrier est désormais pisté par le LOSC sur ce mercato estival.

Le dossier Martin Terrier continue de prendre de l’ampleur. Alors que le Stade Rennais pousse toujours pour rapatrier son ancien attaquant et que l’OM a également été associé à son nom, un nouveau club de Ligue 1 vient de se positionner. Et pas n’importe lequel.

Le LOSC passe à l’offensive pour Terrier

Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, le LOSC a directement pris contact au sujet de Martin Terrier : « Olivier Létang a appelé pour Martin Terrier ! Lille a appelé pour Martin Terrier. Lille a appelé pour Martin Terrier. Cette dernière semaine de mercato va être folle… Rennes est toujours présent comme évoqué depuis le début. » Une information qui change forcément la donne dans ce dossier. Le Stade Rennais reste en effet très intéressé par son ancien joueur, mais Lille vient désormais ajouter une concurrence sérieuse à une opération qui pourrait rapidement s’accélérer.

Le Bayer Leverkusen ne semble pas fermer la porte à un départ de son attaquant. Toujours selon Mohamed Toubache-Ter, le club allemand privilégierait même un montage relativement simple pour permettre à Terrier de changer d’air : « Leverkusen désire un montage simple avec un prêt gratuit et une prise en charge du salaire (sujet à des discussions) pour le dossier Martin Terrier. » C’est précisément ce dernier point qui pourrait être déterminant. Le salaire du joueur représente forcément un élément important pour les clubs français intéressés. Une prise en charge par Leverkusen permettrait ainsi de rendre l’opération beaucoup plus accessible.

Le Stade Rennais toujours dans la course

Pour le Stade Rennais, cette nouvelle offensive lilloise tombe au pire moment. Le club breton connaît parfaitement Martin Terrier, qui a porté ses couleurs entre 2020 et 2024 avec une grande réussite. Son profil correspond également aux besoins offensifs du moment, alors que Rennes travaille parallèlement sur l’arrivée d’un autre numéro 9. Le retour de Terrier aurait donc une dimension à la fois sportive et sentimentale. Mais Rennes devra désormais composer avec la concurrence du LOSC, sans oublier les autres clubs qui pourraient encore se manifester.

L’OM avait également été associé au dossier ces dernières semaines. Même si la piste n’a pas connu d’accélération décisive, l’intérêt marseillais contribue à faire de Terrier l’un des attaquants français les plus convoités dans cette dernière ligne droite du mercato. Avec Lille qui vient désormais de passer à l’action, la situation pourrait rapidement évoluer. Le contexte semble en tout cas particulièrement favorable à un mouvement. Leverkusen serait ouvert à un prêt gratuit et accepterait potentiellement de prendre en charge une partie du salaire du joueur. De leur côté, Rennes et Lille ont désormais manifesté leur intérêt. Et à quelques jours de la fermeture du mercato, les discussions pourraient s’enchaîner à grande vitesse.