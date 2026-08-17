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FRANCE

LOSC : Angers lui vole déjà la vedette avant la reprise

Par Wladimir DELCROS - 17 Août 2026, 17:43
LOSC : Angers lui vole déjà la vedette avant la reprise

Le LOSC a bouclé sa préparation estivale sur un bilan honorable, sans toutefois convaincre pleinement les observateurs. À quelques jours de la reprise de la Ligue 1, son premier adversaire, Angers, affiche déjà des repères plus séduisants.

Un bilan positif mais sans véritable éclat

Après avoir repris l’entraînement le 6 juillet, le LOSC a disputé cinq rencontres amicales entre la Belgique, l’Allemagne et l’Angleterre. Les Dogues ont enregistré deux victoires, contre La Louvière (3-0) et Louvain (6-3), deux nuls face à Hambourg (2-2) et Everton (1-1), ainsi qu’une défaite devant l’Union Saint-Gilloise (2-1).

Un parcours jugé sérieux, mais « sans éclat » par L’Équipe. Comme le rapporte Le Petit Lillois, Lille n’a « ni impressionné ni déçu » et se retrouve dans le même panier que l’OM et l’OGC Nice.

Giroud touché lors du dernier test

Le dernier rendez-vous contre Everton a également laissé une inquiétude. Olivier Giroud, touché au genou gauche, a dû quitter ses partenaires dès la 23e minute. Hakon Haraldsson a ensuite permis aux Lillois d’arracher le match nul.

Angers arrive avec davantage de certitudes

Le contraste est notable avec Angers, premier adversaire du LOSC en championnat le dimanche 23 août. Le SCO a remporté quatre matches de préparation, notamment contre le Paris FC (3-2) et Lorient (2-1), pour une seule défaite face au Mans (3-2).

Les principes du nouvel entraîneur Stéphane Gilli semblent déjà assimilés et les Angevins disposent de bons repères collectifs. Sans avoir raté son été, Lille sait donc qu’il devra rapidement monter le curseur pour éviter une première contrariété.

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