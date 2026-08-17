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FRANCE

Real Madrid : Strasbourg officialise son gros pari à 10 M€

Par Wladimir DELCROS - 17 Août 2026, 17:24
Real Madrid : Strasbourg officialise son gros pari à 10 M€

Le RC Strasbourg tient officiellement son nouvel attaquant. Jacobo Ortega quitte le Real Madrid pour s’engager jusqu’en 2031 avec le club alsacien, qui poursuit son mercato ambitieux à quelques jours de défier l’OM.

Ortega est officiellement Strasbourgeois

On vous en parlait vendredi : le dossier Jacobo Ortega entre Strasbourg et le Real Madrid était en passe d’aboutir. C’est désormais officiel puisque le Racing a annoncé ce lundi la signature de l’attaquant espagnol de 20 ans.

« Le Racing Club de Strasbourg Alsace est heureux d’annoncer l’arrivée de Jacobo Ortega. L’attaquant espagnol s’est engagé avec le Racing jusqu’en 2031 », précise le RCSA dans son communiqué. Une arrivée également relayée par Foot Mercato.

Un transfert estimé à 10 M€

Le montant de l’opération n’a pas été communiqué par Strasbourg. Fabrizio Romano avance toutefois une indemnité de 10 M€. Le Real Madrid conserverait également 30 % sur une future revente de son ancien élément prometteur.

18 buts avec la Castilla

Formé au Real Madrid, Ortega reste sur une saison à 18 buts avec la Castilla. Des chiffres qui expliquent l’investissement consenti par le Racing pour un joueur encore dépourvu d’expérience au plus haut niveau.

Malgré une préparation compliquée et plusieurs défaites, Strasbourg continue donc de miser sur des recrues prometteuses. Le jeune buteur arrive alors que les Alsaciens débuteront leur championnat vendredi sur la pelouse de l’OM, au Vélodrome (20h45).

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