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FRANCE

Real Madrid : Strasbourg fait sauter la banque pour une pépite merengue !

Par Louis Chrestian - 14 Août 2026, 09:38
Real Madrid : Strasbourg fait sauter la banque pour une pépite merengue !

Annoncé proche de Strasbourg avant qu’Elche ne revienne dans la course, Jacobo Ortega devrait finalement prendre la direction de la Ligue 1. Le Racing a augmenté son offre pour convaincre le Real Madrid, qui va réaliser une vente record.

Strasbourg reprend la main

Le dossier Jacobo Ortega aura connu plusieurs rebondissements. Alors que l’arrivée de l’attaquant de 20 ans à Strasbourg semblait compromise par la percée d’Elche, le club alsacien a repris l’avantage jeudi soir. D’après les informations relayées par Foot Mercato, le joueur du Real Madrid Castilla va bien rejoindre le Racing.

Strasbourg, qui avait d’abord proposé 8 M€ pour 50 % des droits du joueur, a revu son offre à la hausse. Elche a tenté de faire basculer l’opération jusqu’au bout, sans parvenir à convaincre la direction madrilène.

Une opération à 10 M€

Selon Marca et AS, le transfert doit finalement rapporter 10 M€ au Real Madrid, qui cédera 70 % des droits sportifs de Jacobo Ortega. Une formule permettant aux Merengues de conserver un intérêt important sur l’avenir de leur jeune attaquant.

Une vente record pour le Real Madrid

AS précise qu’il s’agit d’une vente record pour un élément n’ayant jamais débuté avec l’équipe première madrilène. Le club espagnol poursuit ainsi sa stratégie particulièrement rentable avec ses jeunes talents.

Jacobo Ortega reste sur une saison aboutie avec 18 buts et 2 passes décisives en 56 apparitions toutes compétitions confondues. Strasbourg s’apprête donc à miser gros sur un élément prometteur, appelé à franchir une nouvelle étape en Ligue 1.

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