Real Madrid : Mourinho tranche déjà pour Endrick malgré la menace du mercato

De retour au Real Madrid après six mois convaincants à l’OL, Endrick ne compte pas repartir cet été. Malgré une concurrence renforcée et l’intérêt de l’AS Roma, l’attaquant brésilien aurait marqué des points auprès de José Mourinho.

Endrick veut s’imposer au Real Madrid

Après avoir participé à la Coupe du monde 2026 avec le Brésil, Endrick a retrouvé le Real Madrid il y a quelques jours. Son prêt de six mois à l’OL lui a permis d’enchaîner et de relancer une trajectoire qui s’était sérieusement compliquée dans la capitale espagnole.

Alors qu’un départ d’Endrick restait évoqué ces dernières semaines, The Athletic assure que l’international auriverde souhaite rester chez les Merengue. À 20 ans, le Brésilien entend désormais gagner sa place plutôt que repartir en prêt.

La concurrence reste vive derrière Mbappé

Le départ de Gonzalo Garcia à Fulham semblait pourtant lui ouvrir une porte derrière Kylian Mbappé. Mais l’arrivée de Carlos Espi a redistribué les cartes dans le secteur offensif madrilène. L’AS Roma s’est ainsi positionnée pour accueillir Endrick en prêt avant la fermeture du marché.

Le mercato du Real Madrid reste également animé autour de Vinicius Junior, qui aurait reçu une offre importante.

Real Madrid : Vinicius Junior a reçu une grosse offre. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2084626176463589445

Le jeune avant-centre conserve néanmoins une valeur marchande estimée à 40 M€ par Transfermarkt au 1er juin 2026. Celle-ci était tombée à 25 M€ en décembre 2025, après avoir atteint 60 M€ lorsqu’il évoluait encore à Palmeiras.

Mourinho prêt à lui donner sa chance

La tendance ne serait finalement plus à un nouveau départ. Selon les informations relayées par Foot Mercato, José Mourinho aurait été impressionné par son jeune attaquant depuis son retour à Madrid.

Endrick devrait donc avoir sa chance sous les ordres du technicien portugais d’ici la fin du mercato. La Louve et les autres prétendants du Brésilien vont devoir se tourner vers d’autres pistes, à moins d’un nouveau rebondissement dans la dernière ligne droite de l’été.