FC Nantes : la cote de Nathan Zézé affole déjà l’Europe !

Un an après son départ du FC Nantes pour 22 M€, Nathan Zézé pourrait déjà faire l’objet d’un nouveau transfert majeur. La Real Sociedad envisage de miser gros sur le défenseur de NEOM, également courtisé par Galatasaray.

La Real Sociedad cherche un renfort de poids

Après Galatasaray, la Real Sociedad se penche à son tour sur Nathan Zézé. Selon les informations relayées par La Tribune Nantaise, le club basque pense au défenseur central français pour renforcer un secteur qui lui a coûté cher la saison dernière.

Dixième de Liga, la formation espagnole a terminé avec la pire défense du championnat et 61 buts encaissés. Son directeur sportif, Erik Bretos, a d’ailleurs annoncé que le prochain défenseur central recruté serait le plus cher de l’histoire du club.

Zézé a redressé la barre en Arabie saoudite

Pur produit de la formation nantaise, Zézé avait quitté la maison Jaune et Verte à l’été 2025 contre 22 M€. Après des débuts timides sous les couleurs de NEOM SC, le gaucher a très bien terminé sa première saison en Saudi Pro League.

À 21 ans, l’ancien Canari conserve une cote élevée. Sa valeur marchande est désormais estimée à 20 M€ par Transfermarkt, soit son plus haut niveau depuis le début de sa carrière. Sa progression est spectaculaire puisqu’elle n’était encore que de 150 000 euros en mars 2023.

Le Real Madrid a vu Vinicius Junior recevoir une grosse offre. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2084626176463589445

Galatasaray est déjà passé à l’action

La Real Sociedad n’est toutefois pas seule sur ce dossier. Galatasaray a déjà transmis une offre officielle aux dirigeants de NEOM SC pour tenter de s’attacher les services du défenseur français.

La concurrence s’annonce donc sérieuse pour le club basque, qui devra vraisemblablement casser sa tirelire. Un an après avoir rapporté 22 M€ au FC Nantes, Nathan Zézé pourrait ainsi animer une nouvelle fois le mercato.