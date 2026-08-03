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FRANCE

FC Nantes Mercato : les Kita ont fixé un nouveau prix pour Tati !

Par Fabien Chorlet - 3 Août 2026, 20:30
Tylel Tati lors de Le Mans - FC Nantes

Les dirigeants du FC Nantes auraient fixé le prix de départ de Tylel Tati à 30 millions d’euros cet été.

Après s’être montré très actif en début de mercato estival avec les signatures de Maxime Dupé, Wilitty Younoussa, Lucas Perrin, Killian Corredor et Mathieu Cafaro, le FC Nantes se concentre désormais sur les ventes. Après avoir réalisé la plus grosse vente de son histoire avec Matthis Abline, parti à l’AS Monaco contre 25 millions d’euros, plus 5 millions d’euros de bonus, le club nantais pourrait toucher un nouveau jackpot grâce à Tylel Tati.

Tati, ce sera 30 M€ aussi

Pour accepter de se séparer de leur jeune défenseur central cet été, les dirigeants du FC Nantes attendraient le même prix que Matthis Abline, c’est-à-dire 30 millions d’euros. C’est ce qu’a révélé ce lundi le compte X @Abdel_hamed6. « Pour Matthis Abline, c’était 30 millions d’euros, ce sera le même tarif pour Tylel Tati si un club veut le recruter », a indiqué le journaliste sur le réseau social.

Les Kita auraient ainsi revu leurs exigences à la baisse, eux qui espéraient encore récupérer près de 50 millions d’euros pour leur grand espoir il y a quelques mois. Reste désormais à savoir si un prétendant sera prêt à s’aligner sur les attentes du FC Nantes avant la fin du mercato.

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