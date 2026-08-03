RC Lens Mercato : c’est officiel pour Yacine Titraoui !

Le RC Lens a officialisé ce lundi soir l’arrivée de Yacine Titraoui en provenance de Charleroi.

Attendue depuis plusieurs jours, la signature de Yacine Titraoui au RC Lens est désormais officielle. Le club artésien a annoncé ce lundi soir l’arrivée du milieu de terrain algérien en provenance de Charleroi. Le joueur de 23 ans s’est engagé jusqu’en juin 2031 dans le cadre d’un transfert estimé à 8 millions d’euros.

Le communiqué du RC Lens

« One, two, three… Viva Titraoui » ! Le Racing poursuit son mercato avec l’arrivée de Yacine Titraoui, milieu de terrain complet qui devient Sang et Or après deux saisons abouties au Royal Charleroi SC. Inlassable coureur et véritable métronome de l’entrejeu, l’international algérien, qui revient d’Amérique où il a pris part à la Coupe du Monde 2026, a paraphé dans l’Artois jusqu’en 2031 », a indiqué le RC Lens dans un communiqué.

La réaction de Leca à l’arrivée de Titraoui

Sur le site officiel des Sang et Or, Jean-Louis Leca a réagi à l’arrivée de l’international algérien. « Nous sommes très heureux de concrétiser l’arrivée de Yacine, un joueur qui nous suivions depuis longtemps et qui a donné sa priorité à notre projet. Il a un bagage technique haut de gamme et figurait parmi les meilleurs milieux du championnat belge ces deux dernières saisons. Il va nous apporter sa faculté à jouer sous pression et constamment vers l’avant. Humainement, c’est un garçon simple et travailleur qui nous rejoint. Ses qualités humaines sont louées par tous ceux qui le connaissent. À 23 ans, Yacine incarne le futur de la sélection algérienne et maintenant du Racing ! », a confié le directeur sportif lensois.