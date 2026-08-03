RC Lens : Dino Toppmöller a mis un premier coup de pression à ses joueurs

À quelques jours du début officiel de la saison, Dino Toppmöller a fixé le cap au RC Lens.

Dino Toppmöller ne compte pas changer ses principes en arrivant au RC Lens. Successeur de Pierre Sage, l’entraîneur allemand a profité d’un entretien accordé à L’Équipe pour envoyer un message clair à son futur vestiaire : la gestion de l’effectif sera une priorité absolue.

Avec un calendrier qui s’annonce beaucoup plus chargé en raison de la Ligue des champions, le nouveau coach des Sang et Or estime que les rotations seront indispensables pour rester compétitif jusqu’au bout de la saison.

« Il faudra accepter les rotations »

Interrogé sur les critiques reçues lors de son passage à l’Eintracht Francfort, où il avait souvent été accusé de trop faire tourner son effectif, Toppmöller assume totalement ses choix.

« On me l’a reproché, mais si tu ne fais pas tourner dans ce cas, tu le fais quand ? »

L’entraîneur allemand cite notamment une rencontre remportée 6-4 face au Borussia Mönchengladbach, durant laquelle il avait remplacé cinq joueurs alors que son équipe menait largement afin de préserver les organismes avant un rendez-vous européen.

« Le 5-4 de PSG-Bayern, tout le monde a adoré, mais à Francfort, ça ne va pas ? Les gens ne comprennent pas la gestion. »

Un avertissement pour le vestiaire lensois

Ce discours vaut déjà comme un avertissement pour les joueurs du RC Lens. Toppmöller rappelle que la saison passée, les Artésiens avaient bénéficié d’un rythme plus favorable.

« L’an dernier, Lens a fait une superbe année, mais avec un match par semaine. Cette année, ce sera un tous les trois jours. On veut en profiter, mais il faudra être prêt physiquement, mentalement et accepter les rotations. »

Le message est limpide : le statut ne garantira aucune place de titulaire. Tous les éléments de l’effectif devront répondre présents afin de supporter l’enchaînement des rencontres entre la Ligue 1 et la Ligue des champions.

Un football offensif, mais exigeant

Toppmöller a également tenu à défendre son identité de jeu, souvent jugée très offensive.

« C’est vrai que je préfère gagner 4-3 que 1-0, mais il faut être juste. »

Il rappelle que ses deux premières saisons à Francfort s’étaient conclues avec l’une des meilleures défenses de Bundesliga, avant d’expliquer que les départs de William Pacho puis du gardien Kevin Trapp avaient largement pesé sur les résultats défensifs de sa dernière saison.

À Lens, le technicien entend conserver un football ambitieux, mais surtout disposer d’un groupe totalement investi dans un projet où chaque joueur devra accepter la concurrence et les rotations imposées par un calendrier particulièrement dense.