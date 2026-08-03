La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Alors que l’OM pourrait perdre Gerónimo Rulli et Jeffrey de Lange cet été, une piste importante vient de s’effondrer en plein mercato estival.

Le chantier des gardiens pourrait devenir l’un des dossiers les plus sensibles du mercato marseillais. L’OM pourrait en effet voir ses deux principaux portiers quitter le club au cours de l’été. Gerónimo Rulli est toujours annoncé dans le viseur de Manchester City, tandis que l’avenir de Jeffrey de Lange reste particulièrement incertain. Mais le dossier du Néerlandais vient de connaître un sérieux rebondissement.

Twente abandonne la piste De Lange

Le FC Twente était présenté comme une destination possible pour Jeffrey de Lange. Le club néerlandais aurait toutefois mis fin aux discussions avec l’OM. Les dirigeants de Twente ont finalement choisi d’accélérer sur une autre piste : celle de Joël Drommel, actuellement au PSV Eindhoven. Une décision qui ferme une porte importante à Jeffrey de Lange.

À 28 ans, le gardien néerlandais reste donc dans l’incertitude concernant son avenir. La situation est encore plus délicate concernant Gerónimo Rulli. Le gardien argentin serait dans le viseur de Manchester City, qui souhaiterait en faire la doublure de Gianluigi Donnarumma. Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2027, Rulli pourrait donc être tenté par une nouvelle expérience dans l’un des plus grands clubs européens. Son départ obligerait Marseille à recruter un nouveau numéro un.

L’OM pourrait perdre ses deux gardiens

Jeffrey de Lange est lui aussi lié à l’OM jusqu’en juin 2027 mais l’échec des discussions avec Twente ne signifie pas forcément qu’il restera à Marseille. D’autres clubs pourraient se positionner dans les prochaines semaines. Le problème est que l’OM doit désormais envisager plusieurs scénarios. Un départ de Rulli, un départ de De Lange ou même un double mouvement pourraient obliger la direction à revoir complètement sa hiérarchie dans les cages.

Si les deux portiers venaient à partir, l’OM devrait recruter au moins un gardien capable de s’installer immédiatement comme titulaire. La direction marseillaise pourrait également devoir trouver une doublure afin de reconstruire entièrement le poste. Pour le moment, aucune décision définitive n’a été prise. Mais le retrait du FC Twente complique le dossier de Jeffrey de Lange et pourrait modifier les plans du club phocéen. Le mercato des gardiens est loin d’avoir livré son verdict.