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FRANCE

PSG Mercato : la prochaine recrue de Luis Enrique est connue 

Par Bastien Aubert - 3 Août 2026, 07:40
PSG : l’Ajax réclame un prix XXL pour son nouvel ailier
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Très actif au mercato depuis la fin de la Coupe du Monde 2026, le PSG est tout proche de faire signer sa prochaine recrue estivale.

Le PSG pourrait tenir sa prochaine recrue : Mika Godts est annoncé avec insistance dans le viseur du club de la capitale. Selon les dernières tendances, le dossier serait même très proche d’aboutir. L’ailier belge de l’Ajax, âgé de 21 ans, aurait déjà validé l’idée d’un transfert au PSG.

Godts veut rejoindre le PSG

Le principal obstacle ne semble pas venir du joueur. Mika Godts souhaiterait rejoindre le Paris Saint-Germain et un contrat l’attendrait déjà dans la capitale. Les discussions porteraient désormais principalement sur les modalités financières du transfert avec l’Ajax Amsterdam. Un accord sur les conditions personnelles permettrait au PSG d’aborder les négociations avec une certaine sérénité.

L’Ajax aurait initialement fixé son prix à 60 millions d’euros. De son côté, le PSG aurait formulé une première offre estimée à 40 millions d’euros. L’écart reste donc important sur le papier, mais les positions des deux clubs se seraient rapprochées. Selon Fabrizio Romano, un accord pourrait être trouvé dans les prochains jours. Les négociations avanceraient dans le bon sens et les deux parties seraient désormais proches d’un compromis.

Une recrue signée Luis Enrique

Mika Godts correspondrait au profil recherché par Luis Enrique. Capable d’évoluer sur les côtés et de créer des différences grâce à ses qualités de percussion, le jeune joueur pourrait apporter une nouvelle solution à l’attaque parisienne. À seulement 21 ans, il dispose encore d’une importante marge de progression. Le PSG pourrait donc miser sur un joueur déjà performant tout en conservant une forte perspective de développement.

Le dossier n’est pas encore officiellement bouclé. L’Ajax et le PSG doivent encore trouver un accord définitif sur le montant et les modalités du transfert mais tous les signaux semblent désormais au vert. Le joueur veut venir, un contrat serait déjà prêt et les discussions entre les deux clubs avanceraient. Sauf retournement de situation, Mika Godts pourrait donc devenir très prochainement la nouvelle recrue de Luis Enrique.

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