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FRANCE

PSG Mercato : Paris a dégainé deux offres pour ses nouvelles priorités de l’été !

Par William Tertrin - 2 Août 2026, 17:20

Le PSG accélère dans le dossier Mika Godts et Zion Suzuki.

Le PSG a décidé de passer à l’action pour Mika Godts. D’après les informations exclusives de Fabrizio Romano, le club de la capitale a envoyé une première proposition officielle à l’Ajax Amsterdam, d’un montant supérieur à 40 millions d’euros. Les discussions entre les deux clubs se poursuivent rapidement et un accord global pourrait se rapprocher autour d’un package estimé à environ 45 millions d’euros.

L’Ajax, qui avait initialement fixé la valeur de son jeune talent belge à environ 60 millions d’euros, reste ferme dans les négociations. Le club néerlandais sait qu’il possède un joueur très convoité sur le marché européen et souhaite maximiser le montant de sa future vente.

Mika Godts a donné son feu vert au projet parisien

Toujours selon Fabrizio Romano, Mika Godts aurait déjà accepté le projet proposé par le PSG. Les conditions personnelles entre le joueur et le club français seraient réglées, ce qui constitue une avancée majeure dans le dossier.

L’ailier belge aurait été séduit par la perspective d’évoluer sous les couleurs parisiennes et de poursuivre sa progression au sein d’un effectif qui vient de remporter sa deuxième Ligue des Champions. Le PSG considère Godts comme un profil capable d’apporter de la percussion, de la créativité et une capacité à éliminer en un contre un sur les côtés.

Zion Suzuki également ciblé

En parallèle du dossier Godts, le PSG serait également passé à l’action pour Zion Suzuki. Le club parisien aurait transmis une offre officielle de 33 millions d’euros à Parme pour recruter le gardien international japonais.

Le portier de 23 ans est très courtisé sur le marché européen, notamment par la Juventus, mais Paris aurait pris une longueur d’avance grâce à un projet sportif présenté directement au joueur. Le PSG souhaiterait convaincre Suzuki en lui proposant une intégration progressive, avec une vision construite autour de l’avenir de Lucas Chevalier.

La Juventus reste attentive au dossier et avait également manifesté son intérêt pour le gardien japonais, mais l’offensive parisienne pourrait rebattre les cartes. Parme, de son côté, serait disposé à avancer dans les discussions autour d’une offre jugée conséquente.

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