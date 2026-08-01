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FRANCE

OM : Un ancien du PSG démonte la piste marseillaise

Par Wladimir DELCROS - 1 Août 2026, 15:48
OM : Un ancien du PSG démonte la piste marseillaise

Annoncé proche de l’OM avant son départ à Sunderland, Thomas Meunier a fermement démenti avoir trouvé un accord avec le club phocéen. Le latéral belge assure que son arrivée à Marseille n’a jamais été d’actualité.

Meunier dément tout accord avec l’OM

À la recherche d’un latéral droit, l’Olympique de Marseille aurait étudié la piste menant à Thomas Meunier, libre après son départ du LOSC. Selon les informations relayées par Foot01, un accord aurait même été trouvé entre Grégory Lorenzi et l’international belge.

Une version balayée par le principal intéressé sur son compte X. « Jamais eu d’accord, rien du tout », a simplement répondu Meunier. À 34 ans, l’ancien défenseur du PSG a finalement choisi Sunderland, où il s’est engagé il y a quelques jours.

Marseille cherche toujours son latéral droit

Ce démenti referme donc une piste qui n’avait pas réellement emballé les supporters marseillais. Son passé parisien et son âge suscitaient notamment des réserves. Lors de son passage dans la capitale, Thomas Meunier avait déjà publiquement tancé Leonardo après son départ du PSG.

L’OM continue désormais de prospecter pour offrir une solution supplémentaire à Bruno Genesio. Djibril Sidibé, libre depuis la fin de son contrat à Toulouse, figure parmi les options évoquées. Moris Valincic plaît également, mais le Dinamo Zagreb réclamerait 15 millions d’euros pour son jeune défenseur croate.

Leeds se penche sur Igor Paixão

Le chantier marseillais ne se limite pas au couloir droit. Sur le plan offensif, Igor Paixão ferait partie des solutions étudiées par Leeds après l’échec du dossier Julian Brandt.

Un mercato encore difficile à lire

Après les départs conséquents de Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et Hamed Junior Traoré, Marseille n’a encore enregistré aucune arrivée. Les restrictions imposées par Frank McCourt limitent par ailleurs la marge de manœuvre de la direction phocéenne. Dans ces conditions, la piste d’un joueur libre comme Sidibé paraît aujourd’hui plus accessible que celle de Valincic.

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