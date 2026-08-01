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FRANCE

RC Lens : un départ attendu devient officiel après une saison réussie

Par Wladimir DELCROS - 1 Août 2026, 14:29
RC Lens : un départ attendu devient officiel après une saison réussie

Auteur d’une excellente saison 2025-2026 à Angers, Hervé Koffi ne poursuivra pas l’aventure au RC Lens cet été. Barré par Robin Risser, le gardien burkinabè repart en Belgique avec la possibilité de s’y installer durablement.

Koffi prêté à l’Union Saint-Gilloise

Le RC Lens a officialisé ce samedi le départ d’Hervé Koffi à l’Union Saint-Gilloise. Comme le rapporte également Foot01, le portier de 29 ans rejoint le club belge sous la forme d’un prêt d’une saison assorti d’une option d’achat.

Cette opération pourrait donc déboucher sur un transfert définitif à l’issue de l’exercice 2026-2027. Une issue logique alors que le club trouvé par Koffi était déjà connu ces derniers jours.

Robin Risser lui barrait la route

Malgré ses performances remarquées avec Angers la saison passée, l’international burkinabè ne disposait pas d’une place de titulaire garantie chez les Sang et Or. Robin Risser a pris une longueur d’avance dans la hiérarchie lensoise, poussant la direction artésienne à ouvrir la porte à un départ.

Un retour dans un championnat bien connu

Pour Koffi, ce départ permet surtout de retrouver un projet susceptible de lui offrir davantage de temps de jeu. Le gardien était courtisé après sa belle saison angevine et son avenir faisait logiquement débat en Artois.

Le Burkinabè tourne ainsi une nouvelle page depuis son arrivée officielle au RC Lens. L’option d’achat négociée avec l’Union Saint-Gilloise lui donne désormais l’occasion de s’inscrire sur la durée en Belgique.

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