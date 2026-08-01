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FRANCE

RC Lens : Villarreal se présente, une série espagnole à défendre

Par Louis Chrestian - 1 Août 2026, 12:26
RC Lens : Villarreal se présente, une série espagnole à défendre

Le RC Lens affronte Villarreal ce samedi en finale de la Como Cup, pour son cinquième match de préparation. Une première face au sous-marin jaune, mais pas face au football espagnol, qui réussit plutôt bien aux Sang et Or.

Une grande première contre Villarreal

Le RC Lens poursuit sa préparation estivale avec un rendez-vous intéressant face à Villarreal. Les deux clubs ne se sont encore jamais affrontés dans leur histoire. Cette finale de la Como Cup permettra donc aux Artésiens de se mesurer à un adversaire inédit avant le début des choses sérieuses.

Cette rencontre intervient également dans un été animé en coulisses. La visite médicale de Yacine Titraoui aurait notamment été bouclée à Lens, dans l’attente de sa signature.

Un bilan positif contre les clubs espagnols

Comme le rappelle Lensois.com dans son bilan des confrontations espagnoles, le Racing a déjà défié dix fois une formation de Liga, dont neuf en compétition officielle. Le bilan est favorable avec cinq victoires, trois matchs nuls et seulement deux défaites.

Les Lensois ont inscrit 19 buts et en ont encaissé 15 lors de ces rencontres. Leur unique précédent amical s’était toutefois soldé par une défaite contre l’Espanyol Barcelone en juillet 2019 (1-3).

Séville, dernier bon souvenir européen

Les deux dernières confrontations du RCL contre un club espagnol remontent à la Ligue des Champions 2023-2024. Après avoir obtenu le nul à Séville (1-1), les Sang et Or avaient dominé les Andalous à Bollaert (2-1), décrochant ainsi leur qualification pour la Ligue Europa.

Le Racing avait aussi signé plusieurs performances marquantes au début des années 2000, notamment contre l’Atlético de Madrid (4-2), le Celta Vigo (2-1) et le Deportivo La Corogne (3-1). Villarreal constitue désormais une nouvelle étape dans la préparation compétitive des Lensois.

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