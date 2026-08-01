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FRANCE

OM, Stade Rennais : une piste à 10 M€ qui intrigue Marseille

Par Wladimir DELCROS - 1 Août 2026, 12:46
OM, Stade Rennais : une piste à 10 M€ qui intrigue Marseille

Ludovic Blas serait susceptible de quitter le Stade Rennais cet été, et l’OM resterait attentif à sa situation. Mais dans un contexte financier délicat, Marseille devra d’abord vendre avant d’envisager une offensive.

Blas annoncé sur le départ de Rennes

Sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en juin 2027, Ludovic Blas pourrait changer d’air durant ce mercato. D’après Foot01, le milieu offensif de 28 ans figure parmi les profils surveillés par la direction phocéenne.

Le compte X Jonathan35001, régulièrement informé sur l’actualité rennaise, assure que le joueur est sur le départ. Il a également évoqué une destination « surprenante », sans confirmer explicitement une approche marseillaise. Une prudence reste donc nécessaire dans ce dossier, alors que les rumeurs autour de Blas ont déjà été nombreuses par le passé.

L’OM doit encore dégager des moyens

Estimé à environ 10 millions d’euros, l’ancien Nantais représente une opération difficile à boucler dans l’immédiat. L’OM doit composer avec des moyens revus à la baisse et procéder à plusieurs ventes afin d’assainir ses comptes avant de pouvoir accélérer sur ses pistes prioritaires.

Bruno Genesio espère néanmoins accueillir des renforts de qualité avant le début de la saison. Le profil polyvalent de Blas, capable d’évoluer dans l’axe comme sur un côté, pourrait répondre à ce besoin.

Un environnement particulièrement exigeant

À 28 ans, Ludovic Blas disposerait à Marseille d’une occasion de franchir un nouveau cap. Son adaptation à la pression entourant l’OM constituerait toutefois l’un des enjeux majeurs d’une éventuelle arrivée.

De son côté, le Stade Rennais souhaite s’appuyer sur des éléments pleinement investis dans le projet de Franck Haise. Les intentions bretonnes et les prochaines ventes marseillaises seront donc déterminantes pour savoir si cette piste peut réellement s’animer.

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