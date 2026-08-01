Flashback, il y a un an : Aubameyang, Paixao… Un an après les folies du mercato, l’OM a changé de cap

Il y a un an, Longoria et Benatia promettaient encore trois recrues XXL après l’arrivée d’Aubameyang et Paixao, et les supporters marseillais vibraient pour un OM qui semblait ne reculer devant rien sur le marché. En 2026, la donne a radicalement changé : l’OM doit compter, surveiller, négocier au rabais… Retour sur un virage qui en dit long.

Quand l’OM alignait les millions et rêvait en grand

Souvenez-vous, c’était l’été dernier. Le Vélodrome résonnait encore de l’accueil réservé à Pierre-Emerick Aubameyang, star offensive, et Igor Paixao, plus grosse dépense de l’histoire du club, à peine débarqué de Feyenoord pour 30 millions d’euros. Pablo Longoria, épaulé par Medhi Benatia, ne comptait pas s’arrêter là : la direction olympienne étudiait déjà trois nouveaux renforts, avec un défenseur central, un axial gauche et un piston droit dans le viseur. Les noms de Joel Ordoñez, Timothy Weah, Nayef Aguerd ou encore Igor Julio circulaient, et chaque rumeur alimentait l’enthousiasme du peuple marseillais. L’OM semblait alors prêt à tout pour jouer dans la cour des grands, entre transferts records et promesses de renforts à chaque ligne.

Un an plus tard, la réalité rattrape l’OM : rigueur, restrictions et casse-tête mercato

Douze mois ont passé et le décor a bien changé. Exit les emplettes flamboyantes : l’OM doit désormais composer avec une politique salariale drastique. Les nouvelles lignes rouges imposées par Frank McCourt limitent sévèrement la masse salariale, avec des plafonds à 100 000, voire 150 000 euros brut mensuels pour les rares exceptions. Résultat : plusieurs pistes ambitieuses, comme Martin Terrier ou Lutsharel Geertruida, s’éloignent, faute de moyens suffisants. Même pour renforcer la défense ou attirer un latéral droit, Grégory Lorenzi, désormais à la manœuvre, doit jongler avec des contraintes financières inédites. Les prêts deviennent la norme, comme pour la piste Jonathan David à la Juventus, et chaque dossier se heurte à la réalité des chiffres. La moindre blessure d’un jeune – à l’image de Sacha Lung – ou l’éventualité d’un départ de Paixao, désormais valorisé à 35 millions d’euros, obligent Marseille à revoir ses plans, à défaut de pouvoir rêver plus grand. Un an après l’euphorie, l’OM vit au rythme des comptes d’apothicaire, loin des promesses d’un recrutement sans limite. L’ambition n’a pas disparu, mais elle se heurte à une rigueur nouvelle, et les supporters doivent s’y résoudre : l’ère des folies appartient déjà au passé.