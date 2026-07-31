Pas moins de douze clubs, dont trois de Ligue 1, sont intéressés par Franco Mastantuono (Real Madrid, 18 ans).

Le feuilleton Franco Mastantuono continue. Arrivé au Real Madrid avec de grandes attentes, le talent argentin de 18 ans n’a pas totalement réussi à s’imposer pour sa première année en Espagne. Face à cette situation, le club madrilène et le joueur ont décidé de privilégier un départ en prêt.

Trois clubs de Ligue 1 sur le dossier

Le Real Madrid souhaite offrir à Mastantuono un environnement où il pourra enchaîner les rencontres et poursuivre son développement. Le modèle envisagé serait similaire à celui d’Endrick, prêté à l’OL la saison dernière : un prêt sans option d’achat afin de permettre au joueur de retrouver de la confiance tout en restant sous contrôle madrilène. Une stratégie qui attire forcément de nombreux prétendants.

Selon AS, plus d’une douzaine de clubs se sont renseignés sur la situation du jeune Argentin. En France, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais ont été associés au dossier ces dernières semaines. Mais une troisième écurie de Ligue 1 a également tenté sa chance : le Stade Rennais. Les dirigeants bretons auraient pris des renseignements pour connaître les conditions d’une arrivée du joueur. Une concurrence nationale qui pourrait offrir plusieurs options au clan Mastantuono.

L’Europe se positionne sur Mastantuono

Le choix de Mastantuono ne se limite évidemment pas à la Ligue 1. Plusieurs clubs italiens suivent également le joueur, notamment l’AC Milan, la Fiorentina et l’AS Roma. En Angleterre, plusieurs formations ont aussi manifesté leur intérêt, même si Fulham s’est retiré après avoir étudié le dossier. En Espagne, Villarreal a également été cité parmi les clubs intéressés. Un temps évoqué, Côme ne serait désormais plus dans la course.

Une chose est certaine : le Real Madrid veut régler rapidement l’avenir de son jeune talent. L’objectif est clair : trouver un club capable de lui garantir du temps de jeu et un contexte favorable pour progresser. Selon AS, une décision pourrait intervenir avant la fin de la semaine. L’OM, l’OL et désormais le Stade Rennais devront donc rapidement convaincre Franco Mastantuono que leur projet est le meilleur pour poursuivre son ascension.