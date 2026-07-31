La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

En cas de départ de Bradley Barcola au mercato, le PSG pourrait réactiver la piste menant à Abdessamad Ezzalzouli (Betis, 24 ans).

Le PSG prépare déjà plusieurs scénarios pour la suite de son mercato estival. L’avenir de Bradley Barcola reste l’un des grands sujets du moment. L’ailier français serait suivi avec attention par plusieurs cadors de Premier League, notamment Liverpool et Arsenal.

Ezzalzouli toujours suivi par le PSG

Le PSG ne souhaiterait toutefois pas ouvrir facilement la porte à son départ. Selon les informations rapportées par Africafoot, la direction parisienne n’envisagerait une vente qu’en cas d’offre atteignant 140 millions d’euros.

Un montant considérable qui pourrait obliger les dirigeants à trouver rapidement un remplaçant de haut niveau. Dans cette hypothèse, un ancien joueur du FC Barcelone pourrait refaire surface : Abdessamad Ezzalzouli. Selon Africafoot, le PSG suivrait avec une grande attention la situation de l’international marocain. L’ailier du Real Betis figurerait sur les tablettes du club parisien et ferait également partie des réflexions de Luis Enrique.

L’entraîneur espagnol souhaiterait renforcer ses solutions offensives sur les côtés. Le profil d’Ezzalzouli pourrait correspondre à plusieurs critères recherchés. À 24 ans, le Marocain possède déjà une solide expérience du très haut niveau tout en conservant une importante marge de progression. Mais le dossier resterait encore à un stade préliminaire. Aucune négociation officielle n’aurait été engagée entre le PSG et le Real Betis. Aucune offre n’aurait non plus été transmise au club andalou. Paris serait actuellement dans une phase de suivi et d’évaluation avant de prendre une décision.

Un dossier directement lié à Barcola

L’intérêt du PSG pour Ezzalzouli s’inscrirait dans un scénario bien précis. Le club de la capitale pourrait accélérer sur l’ailier marocain si Bradley Barcola venait à quitter Paris. Liverpool et Arsenal suivraient attentivement la situation de l’international français. Mais le PSG entendrait conserver le contrôle du dossier. Le montant de 140 millions d’euros aurait été fixé comme condition pour envisager un départ. À ce prix, Paris disposerait des moyens nécessaires pour réinvestir massivement sur le marché.

Ezzalzouli pourrait alors devenir une option crédible pour renforcer les ailes de l’attaque, il possède plusieurs qualités susceptibles de séduire Luis Enrique. L’ailier marocain est reconnu pour son explosivité, sa capacité à éliminer dans les petits espaces et sa qualité dans les situations de un contre un. Il peut également faire la différence dans les derniers mètres grâce à ses accélérations et à sa créativité.

Des caractéristiques qui pourraient rappeler certains atouts de Bradley Barcola. Le joueur du Real Betis offrirait ainsi une solution de percussion supplémentaire à l’attaque parisienne. Son profil pourrait également permettre à Luis Enrique de conserver une grande variété d’options dans les couloirs. Le dossier Ezzalzouli pourrait donc rapidement évoluer si le mercato de Barcola s’accélère.