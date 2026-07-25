Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Dans l’impasse au FC Barcelone, Ferran Torres (26 ans) pourrait rapidement signer au PSG.

Le dossier Ferran Torres prend une nouvelle tournure. En difficulté dans ses discussions avec le FC Barcelone, l’international espagnol se rapproche de plus en plus d’un départ. Le PSG est aujourd’hui idéalement placé pour l’accueillir.

Le FC Barcelone déçoit Torres

Selon Fichajes, Ferran Torres a refusé la première offre de prolongation formulée par le FC Barcelone. Une décision qui fragilise encore un peu plus son avenir en Catalogne. Le joueur de 26 ans reprocherait notamment au club blaugrana de ne pas lui avoir accordé la reconnaissance qu’il estimait mériter après sa très belle Coupe du Monde 2026, conclue par un but décisif en finale. Les discussions pour une prolongation ont également été gelées pour des raisons économiques.

Le Barça préfère attendre le mois de septembre afin d’éviter de devoir verser 7 millions d’euros supplémentaires à Manchester City, tout en préservant sa marge salariale durant le mercato. Dans ce contexte, le PSG avance ses pions. Luis Enrique, qui connaît parfaitement Ferran Torres pour l’avoir dirigé avec la sélection espagnole, continue de pousser pour sa venue. L’entraîneur parisien apprécie sa polyvalence et estime qu’il s’intégrerait parfaitement à son animation offensive.

Le PSG en pole

Si aucune offre officielle n’a encore été transmise, les contacts entre le PSG et l’entourage du joueur sont bien réels. Les relations privilégiées entre Luis Enrique et Ferran Torres constituent un atout majeur pour le champion de France. La concurrence existe toutefois. Un club important de Premier League suit également la situation de très près et se tient prêt à passer à l’action si le joueur ouvre officiellement la porte à un départ.

L’Atlético de Madrid a également été évoqué ces derniers jours, mais cette piste apparaît aujourd’hui beaucoup moins crédible. Tout indique désormais que Ferran Torres se dirige vers un départ du FC Barcelone. Et à l’heure actuelle, le PSG semble disposer d’une longueur d’avance pour boucler l’arrivée du champion du monde espagnol.