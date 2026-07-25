À LA UNE DU 25 JUIL 2026
[18:30]OM : Stéphane Richard dégaine un plan séduisant pour reconquérir les supporters
[18:00]RC Lens Mercato : le grand retour de Thauvin à l’OM validé ! 
[17:30]PSG Mercato : après Diomandé, énorme coup de froid pour Kroupi ! 
[17:00]OM : Genesio tient son futur buteur surprise !
[16:40]FC Nantes Mercato : Der Zakarian a déjà tranché pour ce buteur international  !
[16:20]PSG Mercato : Campos veut détourner Rodri du Real Madrid ! 
[16:00]RC Lens – Charleroi (2-2) : Toppmöller donne des nouvelles peu rassurantes de la blessure de Baidoo
[15:40]ASSE Mercato : l’Atalanta revient à la charge pour Davitashvili, réponse cash de Kilmer ! 
[15:20]OL, RC Lens, Stade Rennais Mercato : accord total pour Loïs Openda !
[15:00]OM Mercato : Genesio aurait craqué pour un ex chouchou du Stade Rennais en défense 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG, FC Barcelone Mercato : c’est imminent pour Ferran Torres ! 

Par Bastien Aubert - 25 Juil 2026, 13:00
PSG, FC Barcelone : Ferran Torres voit son avenir se tendre
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Dans l’impasse au FC Barcelone, Ferran Torres (26 ans) pourrait rapidement signer au PSG. 

Le dossier Ferran Torres prend une nouvelle tournure. En difficulté dans ses discussions avec le FC Barcelone, l’international espagnol se rapproche de plus en plus d’un départ. Le PSG est aujourd’hui idéalement placé pour l’accueillir.

Le FC Barcelone déçoit Torres 

Selon Fichajes, Ferran Torres a refusé la première offre de prolongation formulée par le FC Barcelone. Une décision qui fragilise encore un peu plus son avenir en Catalogne. Le joueur de 26 ans reprocherait notamment au club blaugrana de ne pas lui avoir accordé la reconnaissance qu’il estimait mériter après sa très belle Coupe du Monde 2026, conclue par un but décisif en finale. Les discussions pour une prolongation ont également été gelées pour des raisons économiques. 

Le Barça préfère attendre le mois de septembre afin d’éviter de devoir verser 7 millions d’euros supplémentaires à Manchester City, tout en préservant sa marge salariale durant le mercato. Dans ce contexte, le PSG avance ses pions. Luis Enrique, qui connaît parfaitement Ferran Torres pour l’avoir dirigé avec la sélection espagnole, continue de pousser pour sa venue. L’entraîneur parisien apprécie sa polyvalence et estime qu’il s’intégrerait parfaitement à son animation offensive.

Le PSG en pole 

Si aucune offre officielle n’a encore été transmise, les contacts entre le PSG et l’entourage du joueur sont bien réels. Les relations privilégiées entre Luis Enrique et Ferran Torres constituent un atout majeur pour le champion de France. La concurrence existe toutefois. Un club important de Premier League suit également la situation de très près et se tient prêt à passer à l’action si le joueur ouvre officiellement la porte à un départ. 

L’Atlético de Madrid a également été évoqué ces derniers jours, mais cette piste apparaît aujourd’hui beaucoup moins crédible. Tout indique désormais que Ferran Torres se dirige vers un départ du FC Barcelone. Et à l’heure actuelle, le PSG semble disposer d’une longueur d’avance pour boucler l’arrivée du champion du monde espagnol.

PSGFC Barcelone

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos foot : FC Barcelone, PSG