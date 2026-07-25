En match de préparation ce samedi matin à Dinard, le Stade Rennais s’est incliné contre l’US Saint-Malo (1-3).

Le Stade Rennais a vécu une matinée compliquée. Opposés à l’US Saint-Malo en match de préparation à Dinard, les joueurs utilisés par Franck Haise, essentiellement en manque de temps de jeu, se sont inclinés 3-1. Une prestation qui n’a sans doute pas aidé certains jeunes à marquer des points auprès du nouvel entraîneur rennais.

Le Stade Rennais avait pourtant bien commencé

Franck Haise avait aligné un premier onze composé de Lemaître dans les buts, Reynolds, J. Do Marcolino, Oliveira et Assignon en défense, Diallo, Cissé, H. Do Marcolino et Mukiele au milieu, avec Nordin et Mayenda en attaque.

Le Stade Rennais a rapidement pris les commandes de la rencontre. Après un superbe décalage signé Cissé, Bryan Reynolds a adressé un centre parfait au second poteau pour Nordin, qui a ouvert le score de la tête à bout portant. Mais juste avant la pause, Saint-Malo est revenu au score. Capoue a résisté à Reynolds avant de tromper Lemaître d’une frappe puissante en pivot.

Une deuxième période à oublier

Au retour des vestiaires, Franck Haise a procédé à plusieurs changements – Mouapa, Lemaître, Quiñonez, Diallo – ce dernier étant pressenti pour intégrer le groupe appelé à affronter le Club Bruges à 18h. Malgré ces ajustements, le Stade Rennais a sombré. Glao a profité d’un appel dans le dos d’Oliveira pour remporter son face-à-face avec Mouapa et donner l’avantage à Saint-Malo, avant que les Malouins n’inscrivent un troisième but pour s’imposer 3-1. Au fil de la rencontre, Le Page, Truffert, Soukouna, Thetiot, Chebbi, Ugochukwu, Valmy, Aké, Mvodo et Dongopandji ont également été lancés par Franck Haise.

Selon François Rauzy, plusieurs jeunes Rennais ont rencontré des difficultés, notamment durant la seconde période. À quelques heures d’un autre rendez-vous face au Club Bruges, certains éléments utilisés contre Saint-Malo auront malgré tout une nouvelle opportunité de convaincre Franck Haise. Pour d’autres, cette sortie pourrait en revanche peser dans la hiérarchie alors que la concurrence s’intensifie à l’approche du début de saison.