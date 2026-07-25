Le partenariat entre l’OM et le chanteur marseillais JuL pour le label d’Or et de Platine est terminé et n’a pas été reconduit. Idem pour Boulanger.

Une collaboration emblématique touche à sa fin. Selon Sportune, le partenariat entre l’OM et le rappeur marseillais JuL, via son label D’Or et de Platine, n’a pas été reconduit pour cette nouvelle saison.

Vraiment terminé entre l’OM et JuL ?

Lancée en 2023, cette association avait rapidement dépassé le simple cadre du sponsoring. Elle réunissait deux des plus grandes marques marseillaises, l’OM dans le sport et Jul dans la musique. Le logo du label apparaissait notamment sur la manche gauche du maillot de l’équipe première.

Mais à l’heure de la reprise de la saison, cette collaboration semble bel et bien terminée. D’après les constatations de Sportune, le partenariat n’a pas été prolongé et le logo de D’Or et de Platine a disparu des nouvelles tenues olympiennes.

Idem pour Boulanger !

L’OM n’a pas souhaité commenter cette situation, laissant planer le doute sur d’éventuelles discussions toujours en cours. Deux scénarios restent envisageables : une prolongation de dernière minute, comme cela avait déjà été le cas par le passé, ou l’arrivée d’un nouveau partenaire pour occuper cet emplacement. Jul n’est d’ailleurs pas le seul partenaire concerné.

Toujours selon Sportune, Boulanger, présent aux côtés de l’OM depuis 2015 et visible au dos du maillot depuis 2016, ne figure plus non plus parmi les partenaires premium du club. L’avenir de ces deux partenariats reste donc incertain, alors que la direction marseillaise poursuit la réorganisation de son portefeuille de sponsors avant le lancement officiel de la saison.