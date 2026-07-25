Bel et bien dans les petits papiers de l’OM au mercato, Jean-Clair Todibo (West Ham, 26 ans) ne serait pas insensible à un retour en Ligue 1.

L’OM continue d’explorer plusieurs pistes pour renforcer sa défense centrale. Parmi elles figure Jean-Clair Todibo, un profil qui ne laisserait pas le joueur indifférent. Sébastien Vidal confirme que l’OM a récemment pris des renseignements sur le défenseur de West Ham. L’international français serait ouvert à un départ cet été et verrait d’un bon œil un retour en Ligue 1.

Todibo ouvert à un retour en L1

« L’OM a sondé la piste Jean-Clair Todibo. Le défenseur français est ouvert à un départ de West Ham et apprécie l’idée d’un retour en Ligue 1. Le dossier reste toutefois complexe : Marseille privilégie un prêt avec option d’achat, tandis que les Hammers exigent un transfert définitif », explique le journaliste.

Si le joueur est réceptif au projet marseillais, les négociations s’annoncent délicates. L’OM souhaite limiter son investissement immédiat en proposant un prêt assorti d’une option d’achat, tandis que West Ham privilégie une vente sèche afin de récupérer rapidement une indemnité de transfert.

Un passé trouble au FC Barcelone

À 26 ans, Jean-Clair Todibo possède déjà une solide expérience du haut niveau. Révélé à Toulouse, il avait rejoint très jeune le FC Barcelone avant d’enchaîner plusieurs expériences à Schalke 04, Benfica puis à l’OGC Nice, où il s’était imposé comme l’un des meilleurs défenseurs centraux de Ligue 1. Son transfert à West Ham lui a ensuite permis de découvrir la Premier League.

Le dossier reste donc ouvert à l’OM, mais l’accord du joueur constitue déjà un premier pas important pour les dirigeants marseillais. Reste désormais à convaincre West Ham d’assouplir ses exigences pour permettre à l’opération d’aboutir.