RC Lens Mercato : les supporters refusent de tirer un trait sur Sangaré

L’avenir de Mamadou Sangaré reste l’un des dossiers chauds de la fin du mercato lensois. Malgré l’incertitude, une large majorité des supporters du RC Lens conserve l’espoir de voir le milieu malien poursuivre l’aventure en Artois.

Plus de 80 % des supporters gardent espoir

À la question de savoir si le RC Lens parviendra à conserver Mamadou Sangaré cet été, les avis restent partagés. D’après le sondage réalisé par Lensois.com, 50,25 % des votants estiment que le dossier demeure totalement indécis.

Dans le même temps, 31,57 % des supporters croient fortement à une issue favorable. Seuls 18,18 % considèrent son départ comme inévitable. Au total, plus de huit votants sur dix n’excluent donc pas de voir le joueur de 24 ans rester chez les Sang et Or.

Un dossier majeur pour la direction lensoise

Valorisé à 40 M€ par Transfermarkt, Mamadou Sangaré a vu sa cote s’envoler au cours des dernières saisons. Sa valeur était encore estimée à 250 000 € en 2020, avant une nette accélération à partir de 2024.

Jean-Louis Leca chercherait toujours la bonne formule pour le conserver. Le principal intéressé a également déjà envoyé un message sur son avenir, alors que des mouvements sont encore attendus dans les deux sens d’ici à la fermeture du marché.

Toujours du Sang et Or sur les routes 😉 #Rclens — @Laurentmazure https://twitter.com/Laurentmazure/status/2080324039176851576

Une première devant les supporters

En attendant que son avenir se précise, le RC Lens poursuit sa préparation. Les hommes de Dino Toppmöller affrontent le Sporting de Charleroi ce samedi à 12 heures, au stade François-Blin d’Avion.

Cette rencontre marque la première sortie estivale des Lensois devant leur public. L’occasion de remettre le terrain au centre des discussions, même si le cas Sangaré devrait continuer d’agiter la maison Sang et Or jusqu’à la fin du mercato.