Joseph Oughourlian en a remis une couche sur le départ de Pierre Sage du RC Lens mais aussi sur la gestion de la LFP par Vincent Labrune.

Joseph Oughourlian n’a pas mâché ses mots. Très critique à l’égard du président de la LFP, le président du RC Lens a une nouvelle fois dénoncé son bilan dans L’Équipe : « Moins 70 % sur les revenus, et plus 100 % sur les coûts. »

Labrune réplique à Oughourlian

Profitant de l’adoption de la nouvelle loi sur le financement du sport professionnel, il a remis en cause la gestion actuelle du football français, tout en rappelant que plusieurs dispositions contestées par les clubs ont finalement été retirées ou assouplies.

Vincent Labrune a répondu aux attaques frontales du président du RC Lens : « La Ligue n’est pas une institution hors sol. La Ligue, ce sont les clubs. Les grandes décisions sont discutées pendant des heures, débattues, puis votées par les représentants des clubs professionnels. Beaucoup des décisions qu’il critique aujourd’hui ont été prises à une très large majorité, souvent avec lui d’ailleurs, et parfois même à l’unanimité. »

Oughourlian revient sur le départ de Pierre Sage

Le président de la LFP poursuit en visant directement Joseph Oughourlian : « Il semble considérer que tous ceux qui ne pensent pas comme lui sont soit incompétents, soit aveugles. » Avant d’ajouter : « Quand tout est toujours la faute des autres, il devient difficile de distinguer la critique constructive de la posture. On peut contester une stratégie, on peut proposer des alternatives. C’est le débat démocratique. Mais on ne peut pas faire croire aux supporters, aux investisseurs et aux acteurs du football que la Ligue déciderait seule de tout. C’est faux. La vérité est plus simple. Les décisions du football français sont des décisions collectives. Les succès appartiennent à tout le monde. Les difficultés aussi. Ceux qui veulent gouverner doivent accepter cette réalité. Ceux qui préfèrent commenter peuvent toujours expliquer après coup qu’ils auraient fait mieux. »

Le président du RC Lens a également évoqué le départ de Pierre Sage vers Crystal Palace : « Pierre nous a tant apporté, il a été un élément clé de notre réussite l’an dernier. J’imagine qu’il a été un peu comme nous, il a atteint ses objectifs avec plusieurs années d’avance, et comme c’est un vrai compétiteur, il a voulu passer à autre chose. Avec les moyens financiers qui sont les nôtres, on accepte que pour certains grands coaches ou joueurs, on sera un club de transition. » Il conclut sur une note apaisée : « Il n’y a vraiment aucune rancœur. Il peut y avoir de très mauvais divorces, mais là, ça a été à l’amiable. »