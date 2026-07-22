Si Lucas Digne (33 ans) devrait signer au PSG et ressemble à un joli coup du mercato, un ancien du Stade Rennais était le choix numéro au poste de latéral gauche.

Le PSG tient sa nouvelle doublure de Nuno Mendes avec Lucas Digne. Pourtant, l’international français n’était pas le premier choix des dirigeants parisiens pour renforcer le couloir gauche. Avant de foncer sur l’ancien Lillois, Luis Campos avait une autre priorité en tête.

Bensebaïni, cible numéro un du PSG

Selon PSG Inside Actus, le conseiller sportif parisien souhaitait d’abord recruter Ramy Bensebaïni. L’ancien défenseur du Stade Rennais cochait de nombreuses cases grâce à sa polyvalence, son expérience du très haut niveau et sa capacité à évoluer aussi bien comme latéral gauche que dans une défense à trois. Un profil idéal pour répondre aux exigences tactiques de Luis Enrique.

Le dossier s’est toutefois rapidement compliqué. Le Borussia Dortmund n’avait aucune intention de se séparer de son international algérien durant ce mercato. À cela s’ajoutaient des conditions salariales importantes, ainsi que la volonté du joueur de conserver un statut de titulaire, loin du rôle de doublure promis derrière Nuno Mendes à Paris. Autant d’éléments qui ont poussé le PSG à changer de stratégie.

Digne, une opportunité plus accessible

Face à ces obstacles, les dirigeants parisiens ont activé la piste Lucas Digne. Le défenseur d’Aston Villa présentait un dossier beaucoup plus simple à finaliser, notamment grâce à sa situation contractuelle et à une clause facilitant son transfert.

Le PSG devrait ainsi boucler rapidement l’arrivée de l’international français, appelé à apporter son expérience tout en acceptant un rôle de rotation derrière Nuno Mendes. Même s’il n’était pas la priorité initiale, Lucas Digne représente une solution fiable pour renforcer l’effectif parisien. Avec son expérience en Premier League, en Liga et en équipe de France, le latéral de 33 ans apportera une profondeur de banc précieuse au champion d’Europe.