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FRANCE

ASSE Mercato : départs imminents pour Stassin et Davitashvili !

Par Bastien Aubert - 22 Juil 2026, 08:45
Lucas Stassin (ASSE)
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Pas convoqués par Ian Cathro pour affronter les Rangers à Glasgow en amical ce mercredi, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili se rapprochent d’un départ de l’ASSE au mercato. 

L’ASSE a communiqué le groupe retenu par Ian Cathro pour le déplacement à Glasgow, où les Verts affronteront les Rangers en match amical ce mercredi (20h45). Si plusieurs absences étaient attendues, certaines interpellent davantage et alimentent les spéculations autour du mercato stéphanois.

Un groupe sans plusieurs cadres

L’entraîneur de l’ASSE Ian Cathro a convoqué un groupe composé de :

  • Gardiens : Larsonneur, Colombet.
  • Défenseurs : Bernauer, Ferreira, Kasia Nkondo, Le Cardinal, Mouton, Naïr, Pedro, Stojkovic, Teillol.
  • Milieux : Baallal, Ballo, Breum, Csongvai, Depalle, Gadegbeku.
  • Attaquants : Cardona, Duffus, Lutin, Moulin, Reynaud, Toty.

Comme annoncé hier, Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek, Ebenezer Annan et Igor Miladinovic ne font pas partie du déplacement. Un choix qui confirme qu’ils semblent désormais invités à se trouver un nouveau point de chute durant ce mercato estival.

Stassin et Davitashvili absents

Les absences de Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili retiennent toutefois encore davantage l’attention. L’attaquant belge, régulièrement annoncé sur le départ, n’a pas été retenu malgré sa présence dans l’effectif jusqu’à présent. 

Quant à Davitashvili, son absence intervient alors que son nom est associé avec insistance à l’Olympiakos ces derniers jours, renforçant l’hypothèse d’un transfert en bonne voie.

Un mercato qui s’accélère à l’ASSE

Autres absents notables : Pierre Ekwah et Mamour Ndiaye.  Entre négociations en cours, gestion physique ou simples choix sportifs, Ian Cathro entretient le flou à quelques semaines du début du championnat de Ligue 2. Avec plusieurs joueurs laissés de côté pour ce déplacement en Écosse, l’ASSE semble entrer dans une phase décisive de son mercato.

Les prochaines heures pourraient permettre d’y voir plus clair, notamment concernant les situations de Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, dont les départs paraissent désormais de plus en plus probables.

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