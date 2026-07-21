Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

En plein mercato, le FC Nantes a réalisé une belle prise du côté de l’ASSE.

Le FC Nantes continue de renforcer ses différentes équipes et vient d’enregistrer une arrivée intéressante en provenance de l’ASSE. Quelques jours seulement après l’annonce de son départ des Vertes, Moira Kelley a déjà trouvé un nouveau défi.

Moira Kelley rejoint officiellement le FC Nantes

Le FC Nantes a annoncé la signature de la défenseure américaine de 23 ans. L’internationale américaine s’est engagée avec les Canaries jusqu’en juin 2028, offrant une nouvelle solution au secteur défensif nantais. Une arrivée qui confirme la volonté du club de construire un effectif compétitif avec des profils expérimentés et internationaux.

Passée par l’ASSE, Moira Kelley possède déjà une expérience intéressante malgré son jeune âge. Défenseure solide et capable d’apporter de la sérénité dans les duels, elle représente un renfort de choix pour le projet nantais. Son parcours aux États-Unis et son expérience dans le championnat français ont convaincu les dirigeants des Canaris de miser sur elle.

Un rebond rapide après l’ASSE

Moira Kelley avait quitté l’ASSE quelques jours avant cette officialisation. Son départ n’aura donc pas laissé place à une longue période d’incertitude puisque le FC Nantes s’est rapidement positionné pour récupérer la joueuse. Les Canaris réalisent ainsi une opération intéressante en attirant gratuitement une joueuse internationale encore âgée de seulement 23 ans.

Avec cette signature, le FC Nantes continue de structurer son projet féminin et d’attirer des profils capables d’apporter une dimension supplémentaire au groupe. L’arrivée de Moira Kelley jusqu’en 2028 illustre les ambitions nantaises pour les prochaines saisons.