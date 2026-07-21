Après un été marqué par sa participation à la Coupe du Monde 2026, Saud Abdulhamid (RC Lens, 27 ans) a fait son retour à La Gaillette ce lundi.

Le RC Lens enregistre un retour important à quelques semaines du début de la saison. Après avoir participé à la Coupe du Monde 2026 avec l’Arabie saoudite, Saud Abdulhamid a retrouvé La Gaillette Gervais-Martel ce lundi. Une excellente nouvelle pour Dino Toppmöller, qui récupère un élément d’expérience pour poursuivre la préparation estivale.

Saud Abdulhamid de retour au RC Lens

Absent depuis plusieurs semaines en raison de ses obligations internationales, Saud Abdulhamid a officiellement repris l’entraînement avec le RC Lens. Le piston de 27 ans avait bénéficié de quelques jours de repos supplémentaires après son aventure au Mondial, afin de récupérer physiquement avant de retrouver ses coéquipiers. Son retour offre une solution supplémentaire à Dino Toppmöller dans un secteur où la concurrence s’annonce intense.

Avec la sélection saoudienne, Abdulhamid a participé à la Coupe du Monde 2026. L’Arabie saoudite n’a pas réussi à franchir la phase de groupes, mais cette expérience au plus haut niveau a permis au latéral lensois d’engranger de précieuses minutes face à des adversaires de premier plan. Un vécu international qui pourrait profiter au RC Lens tout au long de la saison.

Un renfort de poids pour Toppmöller

Le nouvel entraîneur lensois récupère ainsi un joueur déjà intégré au groupe et capable d’apporter son activité dans le couloir droit. Connu pour son volume de jeu, sa vitesse et sa capacité à multiplier les allers-retours, Saud Abdulhamid représente une option importante dans les plans du technicien allemand. Son retour intervient au bon moment, alors que le RC Lens poursuit sa montée en puissance avant les premières échéances officielles.

Avec le retour progressif de ses internationaux, l’effectif artésien se rapproche désormais de sa version définitive. Dino Toppmöller pourra ainsi travailler avec un groupe presque au complet afin de peaufiner ses automatismes et installer ses principes de jeu. Le retour de Saud Abdulhamid constitue donc une excellente nouvelle pour le staff lensois, qui voit l’un de ses cadres retrouver le chemin des terrains.