Ménagé ces derniers jours, Odsonne Edouard (28 ans) est de retour à l’entraînement collectif du RC Lens !

Ces derniers jours, l’absence d’Odsonne Édouard avait alimenté de nombreuses interrogations du côté du RC Lens. Finalement, les supporters sang et or peuvent souffler : l’attaquant est de retour avec le groupe. De quoi refroidir les spéculations sur un éventuel départ lors de ce mercato estival.

Une absence qui avait semé le doute autour du RC Lens

Absent lors du récent match amical face à Boulogne-sur-Mer, Odsonne Édouard avait rapidement vu son nom circuler parmi les possibles partants de l’effectif lensois. À quelques semaines de la reprise, certains observateurs imaginaient déjà un transfert en préparation, alors que plusieurs mouvements restent attendus chez les Sang et Or.

La réalité est finalement bien différente. Le RC Lens a simplement choisi de ménager son attaquant en raison d’une légère gêne musculaire. Aucun problème plus sérieux n’a été détecté et le joueur a retrouvé l’entraînement collectif avec ses partenaires. Un retour rassurant pour Dino Toppmöller, qui pourra compter sur son avant-centre pour la suite de la préparation estivale.

Le mercato n’est pas d’actualité

Ce retour sur les terrains met également un coup d’arrêt aux rumeurs entourant l’avenir d’Odsonne Édouard. À ce stade, rien n’indique un départ imminent de l’ancien buteur du Celtic, qui poursuit normalement sa préparation avec le groupe lensois. Le staff du RC Lens souhaite désormais le retrouver à 100 % de ses moyens afin d’aborder le début de saison dans les meilleures conditions.

Dans un mercato où plusieurs dossiers restent ouverts, le retour d’Odsonne Édouard constitue une excellente nouvelle pour le RC Lens. Les Sang et Or récupèrent un élément important de leur secteur offensif, tandis que les spéculations sur un transfert semblent, pour le moment, définitivement écartées.