Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Adrien Thomasson (32 ans) parti au Stade Rennais, le RC Lens aurait tenté sa chance pour un milieu de terrain du Rapide de Vienne.

Le RC Lens poursuit activement son mercato après le départ d’Adrien Thomasson au Stade Rennais. Les Sang et Or auraient déjà identifié en Autriche un profil capable de renforcer leur entrejeu et serait même passé à l’offensive.

Le RC Lens a transmis une offre

D’après le journaliste britannique Peter O’Rourke, le RC Lens a formulé une offre pour Romeo Amane. Le milieu de terrain évolue actuellement au Rapid Vienne, où il s’est imposé comme l’un des joueurs les plus prometteurs du championnat autrichien. À seulement 23 ans, l’international ivoirien possède un profil polyvalent qui correspondrait aux attentes de Dino Toppmöller pour renforcer son milieu de terrain.

Le dossier s’annonce toutefois loin d’être simple pour le club artésien. Toujours selon Peter O’Rourke, plusieurs clubs de Championship suivent également de près Romeo Amane et pourraient rapidement entrer dans la course. Le RC Lens devra donc convaincre le joueur et le Rapid Vienne de privilégier son projet sportif.

Un successeur ivoirien pour Thomasson ?

Romeo Amane dispose d’un contrat longue durée avec le club autrichien, puisqu’il est engagé jusqu’en juin 2029. Sa valeur marchande est aujourd’hui estimée à cinq millions d’euros, un montant qui pourrait servir de base aux négociations. Reste désormais à savoir si l’offre lensoise sera suffisante pour faire avancer les discussions.

Avec le départ d’Adrien Thomasson, le RC Lens cherche à retrouver un milieu capable d’apporter de l’intensité, de la qualité technique et du volume de jeu. Le profil de Romeo Amane semble cocher plusieurs cases, ce qui explique l’intérêt manifesté par les dirigeants lensois. Jean-Louis Leca espère désormais transformer cette première offensive en accord afin d’offrir à Dino Toppmöller un renfort important avant le début de la saison.