À LA UNE DU 21 JUIL 2026
[00:00]Coupe du Monde 2026 : Mbappé a affiché Ester Exposito dans une tenue qui fait polémique ! 
[23:40]FC Nantes Mercato : Meupiyou de retour par la grande porte en Ligue 1 ?
[23:20]FC Barcelone Mercato : Flick craque pour un finaliste de la Coupe du Monde
[23:00]PSG Mercato : Doué bougé, Luis Enrique fonce sur un Madrilène ! 
[22:40]RC Lens Mercato : une offre est partie pour le remplaçant de Thomasson !
[22:20]OM : Genesio a eu le coup de foudre pour la petite merveille chère à Habib Beye
[22:00]Stade Rennais Mercato : un transfert au parfum de FC Barcelone bouclé dans les 48 heures ! 
[21:40]ASSE Mercato : Cardona et une autre victime de Cathro déjà poussés vers la sortie ?
[21:20]FC Nantes : Der Zakarian a déjà son onze en tête en vue de la Ligue 2 
[21:00]RC Lens : la sortie très osée de Sangaré en plein Mercato ! 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens Mercato : une offre est partie pour le remplaçant de Thomasson !

Par Bastien Aubert - 20 Juil 2026, 22:40
Romeo Amane (Rapid Vienne)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Adrien Thomasson (32 ans) parti au Stade Rennais, le RC Lens aurait tenté sa chance pour un milieu de terrain du Rapide de Vienne. 

Le RC Lens poursuit activement son mercato après le départ d’Adrien Thomasson au Stade Rennais. Les Sang et Or auraient déjà identifié en Autriche un profil capable de renforcer leur entrejeu et serait même passé à l’offensive.

Le RC Lens a transmis une offre

D’après le journaliste britannique Peter O’Rourke, le RC Lens a formulé une offre pour Romeo Amane. Le milieu de terrain évolue actuellement au Rapid Vienne, où il s’est imposé comme l’un des joueurs les plus prometteurs du championnat autrichien. À seulement 23 ans, l’international ivoirien possède un profil polyvalent qui correspondrait aux attentes de Dino Toppmöller pour renforcer son milieu de terrain.

Le dossier s’annonce toutefois loin d’être simple pour le club artésien. Toujours selon Peter O’Rourke, plusieurs clubs de Championship suivent également de près Romeo Amane et pourraient rapidement entrer dans la course. Le RC Lens devra donc convaincre le joueur et le Rapid Vienne de privilégier son projet sportif.

Un successeur ivoirien pour Thomasson ?

Romeo Amane dispose d’un contrat longue durée avec le club autrichien, puisqu’il est engagé jusqu’en juin 2029. Sa valeur marchande est aujourd’hui estimée à cinq millions d’euros, un montant qui pourrait servir de base aux négociations. Reste désormais à savoir si l’offre lensoise sera suffisante pour faire avancer les discussions.

Avec le départ d’Adrien Thomasson, le RC Lens cherche à retrouver un milieu capable d’apporter de l’intensité, de la qualité technique et du volume de jeu. Le profil de Romeo Amane semble cocher plusieurs cases, ce qui explique l’intérêt manifesté par les dirigeants lensois. Jean-Louis Leca espère désormais transformer cette première offensive en accord afin d’offrir à Dino Toppmöller un renfort important avant le début de la saison.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos RC Lens : toutes les infos foot