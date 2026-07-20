Si Amine Gouiri (26 ans) reste le chouchou de Bruno Genesio en attaque, le nouvel entraîneur de l’OM a aussi un faible pour un autre buteur cet été.

L’OM pourrait bien réserver une belle surprise dans son secteur offensif cette saison. Alors qu’Amine Gouiri reste l’un des joueurs sur lesquels Bruno Genesio compte énormément pour mener l’attaque marseillaise, le nouvel entraîneur olympien semble également avoir été séduit par un autre profil plus inattendu : Ange Lago (21 ans).

Lago marque des points auprès de Genesio

Avec l’étiquette de jeune talent à développer, Ange Lago commence déjà à attirer l’attention du staff marseillais. Selon Sébastien Vidal, l’attaquant ivoirien de 21 ans plaît particulièrement à Bruno Genesio : « Ange Lago plaît à Genesio. Le jeune attaquant de 21 ans a marqué des points lors du match de préparation face à Yamoussoukro. » Une reconnaissance importante pour un joueur qui pourrait profiter d’un contexte favorable cet été.

Avec le départ de Robinio Vaz à l’AS Rome cet hiver, une place s’est libérée dans la rotation offensive de l’OM. Genesio pourrait ainsi décider de faire confiance à Ange Lago plutôt que de chercher systématiquement une solution extérieure. « Après le départ de Robinio Vaz vers l’AS Roma, Bruno Genesio pourrait lui offrir une vraie opportunité avec l’équipe première », précise notre confrère. Une possibilité qui correspond parfaitement au nouveau projet marseillais, davantage tourné vers la valorisation des jeunes talents.

Un premier signal fort en Côte d’Ivoire

Ange Lago avait déjà bénéficié d’un accueil très particulier lors du stage de préparation de l’OM en Côte d’Ivoire. Le jeune attaquant avait été accueilli comme une véritable star par les supporters locaux, preuve de la popularité dont il bénéficie dans son pays. Sur le terrain, il a également répondu présent puisqu’il a inscrit un but lors de la victoire marseillaise contre le FC Yamoussoukro (3-0).

Une prestation qui n’est pas passée inaperçue auprès du staff. Si Amine Gouiri reste aujourd’hui la référence offensive du projet de Bruno Genesio, l’entraîneur de l’OM cherche encore à construire son effectif, mais le jeune Ivoirien vient clairement de gagner des points dans la hiérarchie… après avoir déjà tapé dans l’oeil d’Habib Beye en fin de saison dernière notamment lors du premier stage à Marbella.