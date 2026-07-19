OM Mercato : Marseille a un concurrent de taille en Ligue 1 pour une cible à 8,5M€

L’OM suit de près Zé Lucas, jeune milieu défensif brésilien considéré comme l’un des grands espoirs de Sport Recife. Mais le club phocéen n’est pas seul sur le dossier : le LOSC serait également intéressé par le talent de 18 ans.

L’OM continue de surveiller les jeunes talents à fort potentiel et aurait coché le nom de Zé Lucas. Le milieu défensif de Sport Recife est annoncé sur le départ cet été après avoir confirmé les attentes placées en lui. À seulement 18 ans, le Brésilien s’est déjà imposé dans le monde professionnel et attire plusieurs clubs en Europe comme au Brésil.

Formé par Sport Recife, Zé Lucas est présenté comme un profil très complet dans l’entrejeu. Capable de récupérer des ballons, de casser des lignes par la passe et de gérer le rythme d’un match, il a rapidement attiré l’attention des recruteurs. Son potentiel lui a notamment permis d’être suivi par plusieurs formations étrangères ces derniers mois.

Le LOSC également dans la course face à l’OM

Si l’OM garde un œil attentif sur le dossier, Marseille devra composer avec une concurrence importante, notamment venue de Ligue 1. Lille ferait partie des clubs intéressés par le jeune international brésilien, au même titre que Flamengo, Botafogo ou encore le Shakhtar Donetsk.

Le LOSC possède une solide réputation dans le recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel et pourrait représenter un concurrent sérieux pour Marseille. Les dirigeants nordistes ont régulièrement misé sur des profils prometteurs capables de prendre rapidement de la valeur.

Sport Recife espère une belle vente pour son joyau

Sous contrat avec Sport Recife, Zé Lucas dispose d’une clause libératoire élevée pour les clubs étrangers, mais son club formateur serait conscient qu’un transfert autour de 8,5 millions d’euros pourrait être nécessaire pour conclure l’opération.

Reste désormais à savoir si l’OM décidera d’accélérer dans ce dossier ou si Lille prendra une longueur d’avance. Avec plusieurs prétendants déjà positionnés, le mercato de Zé Lucas pourrait rapidement s’animer.