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OM Mercato : Lorenzi craque pour un Brésilien à 8 M€ !

Par Fabien Chorlet - 19 Juil 2026, 11:25
Zé Lucas sous le maillot de Sport Recife

L’OM serait intéressé par le jeune milieu de terrain brésilien, Zé Lucas, qui évolue à Sport Recife.

À la recherche de bonnes affaires à moindre coût lors de ce mercato estival, l’Olympique de Marseille aurait jeté son dévolu sur un jeune talent brésilien. Selon la presse auriverde, le club phocéen s’intéresserait au milieu de terrain de Sport Recife, Zé Lucas, et tenterait de le recruter cet été. Dans ce dossier, l’OM ferait toutefois face à la concurrence de Cruzeiro et Flamengo, qui seraient actuellement les deux clubs les mieux placées pour s’attacher les services de cet espoir brésilien.

Zé Lucas, un grand espoir brésilien à son poste

Âgé de 18 ans, Zé Lucas est considéré comme l’un des plus grands espoirs du football brésilien à son poste. Milieu défensif de formation, il se distingue par sa qualité de relance, son intelligence de jeu et son activité à la récupération. Déjà utilisé avec les professionnels de Sport Recife malgré son jeune âge, il est également international brésilien chez les jeunes, preuve de son fort potentiel. Sa marge de progression est jugée importante par de nombreux observateurs, ce qui explique l’intérêt de plusieurs grands clubs brésiliens et européens. Selon Transfermarkt, Zé Lucas est aujourd’hui valorisé à 8 millions d’euros.

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