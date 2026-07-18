À LA UNE DU 18 JUIL 2026
[18:40]RC Lens Mercato : le coach du PSV clôture le dossier Armando Obispo
[18:26]OM : Jonathan Rowe dérape encore, loin de Marseille cette fois
[18:21]OL : Fonseca lance un onze attendu face au Slavia Prague
[18:20]RC Lens, OM, Stade Rennais : Lassine Sinayoko tout proche d’un transfert !
[18:16]OM, RC Lens, Rennes : Pablo Pagis donne déjà des regrets
[18:00]ASSE : la compo de Ian Cathro face au Servette FC en amical
[17:40]Stade Rennais Mercato : le plan B à Cresswell est connu, c’est un autre taulier de Ligue 1
[17:20]OM : Genesio a craqué pour deux attaquants, les supporters vont adorer
[17:00]RC Lens Mercato : un immense signal d’Odsonne Édouard pour le retour de Loïs Openda ?
[16:40]FC Nantes Mercato : gros coup de tonnerre pour la sixième recrue estivale

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : Jonathan Rowe dérape encore, loin de Marseille cette fois

Par Wladimir DELCROS - 18 Juil 2026, 18:26
OM : Jonathan Rowe dérape encore, loin de Marseille cette fois

Jonathan Rowe a été expulsé lors du match amical perdu par Bologne face à l’Arminia Bielefeld. Un épisode qui fait forcément écho à son passage agité à l’OM, où son nom reste associé à plusieurs dossiers sensibles.

Une expulsion dans une lourde défaite

Pendant que l’OM poursuit sa préparation estivale, Jonathan Rowe fait reparler de lui en Italie. L’ailier anglais, aujourd’hui à Bologne, a été expulsé lors d’un match amical face à l’Arminia Bielefeld, largement remporté par le club allemand (0-4).

L’information a été relayée ce samedi par La Minute OM, qui précise que l’ancien Marseillais a « craqué » au cours de cette rencontre de préparation. Aucun autre détail n’a filtré à ce stade sur les circonstances exactes de ce carton rouge.

Un nom encore très lié à l’OM

Passé par Marseille, Jonathan Rowe reste un nom bien connu des supporters olympiens. Son aventure phocéenne avait notamment été marquée par l’épisode tendu avec Adrien Rabiot, sur lequel Pablo Longoria avait dû s’exprimer publiquement.

Depuis, l’Anglais a poursuivi sa route loin de la Canebière, mais chaque sortie remarquée ne passe pas inaperçue du côté de Marseille. Cette expulsion en amical ne remet évidemment pas tout en cause, mais elle entretient l’image d’un joueur au tempérament parfois difficile à canaliser.

Une cote pourtant en forte hausse

Sur le plan sportif et marchand, Jonathan Rowe reste un élément prometteur. Né à Londres le 30 avril 2003, l’ailier de 23 ans est aujourd’hui valorisé à 28 M€ par Transfermarkt, soit son plus haut niveau depuis le début de sa carrière.

Sa progression est nette ces dernières années : estimé à 500 000 € en 2022, il est passé à 5 M€ fin 2023, puis à 10 M€ à l’automne 2024. Depuis son passage à Bologne, sa cote a encore grimpé, de 17 à 28 M€. Un contexte qui rend ce nouveau dérapage d’autant plus surveillé.

Bologne devra vite refermer la parenthèse

Pour Bologne, cette expulsion intervient dans un simple match de préparation, mais elle arrive au cœur d’une période où les automatismes et la discipline collective comptent déjà. La lourde défaite face à l’Arminia Bielefeld donne aussi un relief particulier à cet incident.

Rowe aura désormais l’occasion de remettre les choses à l’endroit lors des prochaines sorties estivales. À Marseille, son nom continue en tout cas de susciter des réactions, même lorsqu’il porte un autre maillot.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot