OM : Jonathan Rowe dérape encore, loin de Marseille cette fois

Jonathan Rowe a été expulsé lors du match amical perdu par Bologne face à l’Arminia Bielefeld. Un épisode qui fait forcément écho à son passage agité à l’OM, où son nom reste associé à plusieurs dossiers sensibles.

Une expulsion dans une lourde défaite

Pendant que l’OM poursuit sa préparation estivale, Jonathan Rowe fait reparler de lui en Italie. L’ailier anglais, aujourd’hui à Bologne, a été expulsé lors d’un match amical face à l’Arminia Bielefeld, largement remporté par le club allemand (0-4).

L’information a été relayée ce samedi par La Minute OM, qui précise que l’ancien Marseillais a « craqué » au cours de cette rencontre de préparation. Aucun autre détail n’a filtré à ce stade sur les circonstances exactes de ce carton rouge.

🚨 Pendant ce temps, Jonathan Rowe craque lors d'un match amical entre Bologne et l'Arminia Bielefeld (0-4) ! 🤯



L'Anglais a été expulsé. 🟥#TeamOM pic.twitter.com/1p2A1bQcMi — La Minute OM (@LaMinuteOM_) July 18, 2026

Un nom encore très lié à l’OM

Passé par Marseille, Jonathan Rowe reste un nom bien connu des supporters olympiens. Son aventure phocéenne avait notamment été marquée par l’épisode tendu avec Adrien Rabiot, sur lequel Pablo Longoria avait dû s’exprimer publiquement.

Depuis, l’Anglais a poursuivi sa route loin de la Canebière, mais chaque sortie remarquée ne passe pas inaperçue du côté de Marseille. Cette expulsion en amical ne remet évidemment pas tout en cause, mais elle entretient l’image d’un joueur au tempérament parfois difficile à canaliser.

Une cote pourtant en forte hausse

Sur le plan sportif et marchand, Jonathan Rowe reste un élément prometteur. Né à Londres le 30 avril 2003, l’ailier de 23 ans est aujourd’hui valorisé à 28 M€ par Transfermarkt, soit son plus haut niveau depuis le début de sa carrière.

Sa progression est nette ces dernières années : estimé à 500 000 € en 2022, il est passé à 5 M€ fin 2023, puis à 10 M€ à l’automne 2024. Depuis son passage à Bologne, sa cote a encore grimpé, de 17 à 28 M€. Un contexte qui rend ce nouveau dérapage d’autant plus surveillé.

Bologne devra vite refermer la parenthèse

Pour Bologne, cette expulsion intervient dans un simple match de préparation, mais elle arrive au cœur d’une période où les automatismes et la discipline collective comptent déjà. La lourde défaite face à l’Arminia Bielefeld donne aussi un relief particulier à cet incident.

Rowe aura désormais l’occasion de remettre les choses à l’endroit lors des prochaines sorties estivales. À Marseille, son nom continue en tout cas de susciter des réactions, même lorsqu’il porte un autre maillot.