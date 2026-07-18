OM : Longoria et Benatia rattrapés par un transfert très critiqué

Hamed Junior Traoré a officiellement pris la direction du Genoa, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Une opération qui soulage l’OM sur le plan financier, mais qui remet aussi en lumière la gestion passée du dossier par Pablo Longoria et Medhi Benatia.

Un départ encadré pour Traoré

L’OM poursuit son dégraissage estival. Comme évoqué ces derniers jours autour des modalités du deal pour Hamed Traoré, le milieu ivoirien rejoint le Genoa sous la forme d’un prêt payant estimé à 2 millions d’euros, avec une option d’achat supérieure à 8 millions d’euros.

Arrivé avec des attentes, l’ancien joueur de Bournemouth n’a jamais vraiment réussi à s’imposer à Marseille. À 26 ans, le natif d’Abidjan va tenter de se relancer en Serie A, un championnat qu’il connaît déjà pour être passé par Empoli, Sassuolo et Naples.

OFFICIEL ! Hamed Traoré rejoint le Genoa. Le milieu de terrain est prêté par l’OM avec une option d’achat supérieure à 8 M€. — @ActuL1_ https://x.com/ActuL1_/status/2078155572218593386

Longoria et Benatia encore visés

Selon Foot01, cette opération est aussi l’occasion pour certains supporters marseillais de pointer une nouvelle fois la gestion de Pablo Longoria et Medhi Benatia. Le fait que 50 % d’un éventuel transfert définitif revienne à Bournemouth est notamment au centre des critiques.

Sur X, plusieurs commentaires ont au contraire salué la manœuvre de Grégory Lorenzi, qui permet à l’OM de récupérer une somme immédiate tout en se séparant du salaire du joueur. L’idée étant aussi de laisser Traoré retrouver de la valeur en Italie, où sa cote avait grimpé jusqu’à 22 M€ en mars 2022.

La DNCG pousse l’OM à vendre

Ce départ s’inscrit dans un contexte financier tendu pour le club phocéen. La DNCG attend des mesures fortes et Marseille doit poursuivre l’assainissement de ses comptes au cours de ce mercato estival.

D’autres mouvements sont donc attendus dans les prochaines semaines. Bruno Genesio devra composer avec un effectif en pleine évolution, pendant que la direction tentera de dégager des marges pour ajuster le groupe. Le dossier Traoré illustre en tout cas la ligne actuelle de l’OM : vendre, prêter intelligemment et limiter les pertes quand les chiffres divisent.